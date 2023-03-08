Xiaomi’nin popüler alt markası Redmi, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıttığı Redmi K60 serisi adına yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Şirket, serinin en yeni telefonu Redmi K60 Ultra için de geri sayımı başlattı. Yaklaşan cihaz şimdiden temel özellikleriyle söylentilere konu oldu.

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K50 Ultra modelinin halefi olarak raflarda yerini alacak K60 Ultra, Çinli sosyal medya platformu Weibo’daki bazı haberlere konu oldu. Ünlü sızıntı devi Digital Chat Station yeni akıllı telefon hakkında bazı bilgiler paylaştı. Bir gönderisinde, cihazın bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz-Eylül ayları arasındaki dönemde geleceğini öne sürdü. Teknoloji dünyasının önde gelen ismi ayrıca yaklaşan telefonun bazı temel özelliklerini de sızdırdı.

İçindekiler Redmi K60 Ultra Özellikleri

Redmi K60 Ultra Özellikleri

Bloggera göre cihaz, muhtemelen 144Hz gibi yüksek bir yenileme hızını destekleyen 1.5K piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranla beraber telefon sağlamlık adına metalik çerçeve ile donatılacak.

DCS, Redmi K60 Ultra’nın kasasının altında bir MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinin yer alacağını iddia ediyor. Serinin Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 2 yongasından güç aldığını düşünüldüğünde, şirketin yeni hamlesi oldukça ilginç bulunabilir. K60 Ultra’nın batarya kapasitesi hakkında henüz bir bilgi yok ancak yazar cihazın 100W hızlı şarjı destekleyeceğini söylemlerine ekliyor. Bu bağlamda yeni modelin şarj hızı alanında ufak bir düşüşle geleceği söylenebilir. Bilmeyenler için Redmi K50 Ultra şarj hızı adına 120W’lik bir değerde çalışabiliyor.

Bahsettiklerimiz dışında Redmi K60 Ultra hakkında ek bir bilgi henüz mevcut değil. Hala yılın ilk çeyreğinde olduğumuzu düşünürsek telefonun resmi olarak tanıtımından önce daha çok duyacağımızı tahmin edebiliriz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.