Çinli teknoloji devi Xiaomi söz verdiği gibi Redmi K60 serisinin üst seviye telefonu olan Redmi K60 Ultra modelini tanıttı. Sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çeken telefon, dosta güven düşmana korku salıyor desek yanlış olmaz. Gelin telefonun özelliklerine yakından göz atalım.

Bu telefon, 2600 nit tepe parlaklığa, 2880Hz yüksek frekanslı PWM karartmaya, HDR 10+ ve Dolby Vision desteğine sahip 6.67 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü 144Hz CSOT C7 OLED ekrana sahip.

Redmi K60 Ultra, MediaTek Dimensity 9200+ yonga seti tarafından destekleniyor ve 24 GB’a kadar RAM ile güçlendiriliyor. Ayrıca, 5000 mm² süper geniş paslanmaz çelik VC + grafen mikro-nano boşluklu ısı ileten film kullanılarak optimize edilmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. Bu canavar IP68 toz geçirmez ve su geçirmez derecelendirme ile gelen ilk Redmi telefonu olarak tarihe de geçiyor.

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Kamera tarafında, telefon 50MP Sony IMX800 ana sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği taşıyan 8MP ultra geniş açılı bir kamera, 2MP makro kamera ve 20MP ön kamera ile donatılıyor. Telefon ayrıca, 19 dakikada tam kapasiteye ulaşabilen 120W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bir bataryaya sahip. Bu hızlı şarj özelliği Sure P1 şarj çipi ve Xiaomi’nin Surge G1 adlı kendi geliştirdiği pil yönetim çipi ile destekleniyor.

Redmi K60 Ultra fiyatı ise şu şekilde;

12GB + 256GB – 357 Dolar

16 GB + 256 GB – 385 Dolar

16 GB + 512 GB – 412 Dolar

16 GB + 1 TB – 454 Dolar

24 GB + 1 TB – 495 Dolar

Redmi K60 Ultra teknik özellikleri

6,67 inç büyüklüğünde 2712 x 1220 piksel çözünürlüğünde 144 Hz tazelemeli OLED ekran

3,35 GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9200+ 4nm işlemci

Immortalis-G715 GPU

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) depolama

12 GB / 16 GB / 24 GB LPPDDR5X 8533 Mbps RAM

Android 13 tabanlı MIUI 14

50MP arka kamera, 1/1.49″ Sony IMX800 sensör, OIS, LED flaş, 8MP 119° f/2.2 diyaframlı ultra geniş açılı lens, 2MP f/2.4 diyaframlı makro kamera

Sony IMX596 sensörlü 20MP ön kamera

Boyutlar: 162,15×75,7×8,49 mm

Ağırlık: 204 gram

Toza ve suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 balta, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

120W hızlı şarjlı 5000mAh (Tipik) batarya