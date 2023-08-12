Xiaomi, Redmi K60 Ultra (Extreme Edition) akıllı telefonunun 14 Ağustos’ta Çin’de diğer cihazlarla birlikte piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şirket, zaten 144Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüklü OLED ekranına sahip olacağını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, telefonun AnTuTu testinde 1.77 milyon puan aldığını belirtti.

Bu telefon, China Star’ın en yeni C7 ışıldayan malzemesini kullanan ikinci bir 1.5K amiral gemisi düz yeşil ekranla gelecek. Bu sayede güç tüketimi büyük ölçüde azalacak, aynı zamanda 2600 nit tepe parlaklığına ve 2880Hz ultra yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip olacak. Böylece göz koruması da artırılacak.

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En iyi görsel ve oyun deneyimi için Dimensity 9200+ yonga seti ve Pixelworks’ten özel bir X7 çip tarafından desteklenecek. Telefon, 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı sunacak. Ayrıca, IP68 toz geçirmezlik ve su geçirmezlik sertifikası taşıyan ilk Redmi telefonu olacak.

Yeni bir teaser, telefonun arka tarafında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 50 MP bir kameranın bulunduğunu onaylıyor. Ayrıca ultra geniş açılı kamera ve makro kameranın da bulunması bekleniyor. Telefonun hızlı şarj özelliği olarak K60 Pro ile aynı 120W hızlı şarjı kullanacağı da açıklanmıştı. Telefonun fiyatı ve diğer detayları, önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulduğunda öğrenilecek.