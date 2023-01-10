Xiaomi’nin alt markası olan Redmi geçtiğimiz haftalarda karşımıza amiral gemisi telefonu Redmi K60 Pro ile çıkmıştı. Fiyat/performans noktasında rakiplerine göz dağı veren bu telefonun nasıl fotoğraf çektiği ise bugün bizlere gösterildi. Xiaomi Group‘un yeni başkanı olarak atanan Lou Weibing, yeni canavarı Redmi K60 Pro’nun kamerasıyla çekilen birkaç fotoğraf yayınladı. Bu fotoğraflar gerçekten de görmeye değer.

Bilmeyenleriniz için Redmi K60 Pro’da, yüksek kaliteli görüntülerin çok hızlı oluşturulması için Xiaomi Imaging Brain 2.0 görüntü işleme sistemi ile birlikte çalışan 1/1.49 inçlik 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX800 optik görüntü sensörü yer alıyor. Görünüşe göre bu sensör yazılım ile birleştiğinde aşağıdaki görsellerde görebileceğiniz gibi şahaneler ortaya çıkıyor.

Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak; 2K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12 GB LPDDR5X RAM‘den alan telefonda 512 GB UFS 4.0 dahili depolama birimi seçeneği de yer alıyor. 19 dakikada tamamen şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli batarya ile kutusundan çıkan bu canavar şimdilik sadece Çin’de satılıyor.

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Avrupa ve Türkiye pazarına POCO markası ile yeniden isimlendirilip giriş yapacak olan bu canavarın önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşması bekleniyor. Ülkemizde uygun fiyatla satılmasını umduğumuz bu telefon bakalım Samsung’un Galaxy S23 serisi karşısında ne yapacak? Fotoğraf konusunda Samsung ve Vivo gibi isimler Redmi’yi geride bırakabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.