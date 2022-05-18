Redmi K40 Gaming Edition modelini kullanan Mert Çeliker, birçok kere katıldığı Kullanıcı Deneyimi serimize yeni cihazıyla beraber geldi.

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Redmi K40 Gaming Edition Kullanıcı Deneyimi (Mert Çeliker)

Daha önce iPhone 11, Samsung Galaxy S7 Edge gibi modeller kullanan Mert, Kim Honor 8X Kullanmak İster? serimize de katılmıştı. Bakalım genel olarak farklı telefonlar kullanan arkadaşımızın Redmi K40 için düşünceleri neler?