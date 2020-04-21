Redmi K30i modeli duyuruldu!

23 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak Huawei Nova 7 serisi hakkında sızıntılar kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üst modeli olan Huawei Nova 7 Pro, satışa çıkmadan hemen önce bir satış temsilcisi tarafından görüntülendi!

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Huawei Nova 7 Pro, markanın yeni fiyat performans lideri olacak!

Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Nova 6’nın halefi olan Huawei Nova 7 serisi, son günlerde adından bir hayli sık bahsettiriyor. Tanıtımından bir süre önce mağazalara gönderilen Huawei Nova 7 Pro, bir satış danışmanı tarafından çekilen video ile ayrıntılı olarak göründü. Tasarımsal açıdan P40 Pro modeline benzeyen Nova 7 Pro, genel tasarım hatlarıyla üst seviye bir telefon olduğunu kanıtlıyor.

Teknik özellikler tarafında, Nova 7 ve Nova 7 Pro modelleri için Full HD+ çözünürlüklü bir OLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca düz versiyonun 6.53 inç, Pro versiyonun ise 6.57 inç ekran boyutuna sahip olması dikkat çekiyor. Bu noktada iki cihazın arasındaki farkın, Pro versiyonda yer alan şelale ekran tasarımından kaynaklandığını belirtelim. Ayrıca Huawei Nova 7 Pro modelinde, tıpkı Honor 30 Pro ve Huawei P40 Pro’da olduğu gibi çift ekran çentiği bulunuyor.

Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 985 işlemciden alan Nova 7 serisi, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğine sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca iki cihazda da 64+8+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera modülü de benzerlik gösteriyor. Pro versiyondaki periskop sensörde OIS desteğinin bulunması ise arka kamera tarafında ayırt edici tek özellik olarak yer alıyor. Bununla beraber Nova 7 modelinde 32 megapiksel çözünürlüklü tek, Nova 7 Pro modelinde ise 32+8 megapiksel çözünürlüklü çift ön kamera bulunuyor.

Her iki telefonda da yer alan 4.000 mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj desteği ile donatılmış. Yazılım tarafında ise Android 10 üzerine oluşturulmuş EMUI 10.1 işletim sistemini Huawei Mobil Servisleri (HMS) tamamlayacak. “Ucuz P40 Pro” olarak tanımlanan cihazın satış fiyatı ise henüz paylaşılmadı.