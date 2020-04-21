Akıllı Telefonlar
Redmi K30i modeli duyuruldu!
Redmi, K30 5G modelinin uygun fiyatlı versiyonu olan K30i modelini çıkaracağını duyurdu. Şirket, yeni modeli ile dikkat çeken serisini genişletmek istiyor.
Xiaomi alt markası olan Redmi’nin geçtiğimiz sene satışa sunduğu K30 modeli, 5G bağlantı özelliğine sahip olan pazardaki en ucuz ve satın alınabilir modellerden bir tanesi olmuştu. Tanıtılması beklenen yeni telefonunun K30’dan en önemli farkı kamera konusunda yer alıyor.
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Redmi K30i, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik FHD+ IPS LCD ekran üstüne kuruluyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan telefon, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri sunuluyor.
Uygun fiyatlı yeni telefonda 48 MP’lik ana sensöre ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörü bulunması bekleniyor. Söz konusu cihazın, yaklaşık olarak 254 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Cihazda ayrıca Android 10 temelli MIUI 11 yer alıyor.
Redmi K30i modelinin teknik özellikleri
- 6,67 inç FHD+ IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Ram: 6/8 GB RAM
- Depolama 64/128/256 GB
- Ön kamera: 20 megapiksel + 2 megapiksel derinlik olmak üzere 2 kamera
- Arka kamera: Sony IMX686 sensörlü 48 megapiksel F1.89 + 2 megapiksel derinlik + 5 megapiksel makro + 8 megapiksel ultra geniş açı kamera olmak üzere 4 kamera
- Batarya: 4.500 mAh
Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 Pro tüm detaylarıyla görüntülendi!
23 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak Huawei Nova 7 serisi hakkında sızıntılar kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üst modeli olan Huawei Nova 7 Pro, satışa çıkmadan hemen önce bir satış temsilcisi tarafından görüntülendi!
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Huawei Nova 7 Pro, markanın yeni fiyat performans lideri olacak!
Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Nova 6’nın halefi olan Huawei Nova 7 serisi, son günlerde adından bir hayli sık bahsettiriyor. Tanıtımından bir süre önce mağazalara gönderilen Huawei Nova 7 Pro, bir satış danışmanı tarafından çekilen video ile ayrıntılı olarak göründü. Tasarımsal açıdan P40 Pro modeline benzeyen Nova 7 Pro, genel tasarım hatlarıyla üst seviye bir telefon olduğunu kanıtlıyor.
Teknik özellikler tarafında, Nova 7 ve Nova 7 Pro modelleri için Full HD+ çözünürlüklü bir OLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca düz versiyonun 6.53 inç, Pro versiyonun ise 6.57 inç ekran boyutuna sahip olması dikkat çekiyor. Bu noktada iki cihazın arasındaki farkın, Pro versiyonda yer alan şelale ekran tasarımından kaynaklandığını belirtelim. Ayrıca Huawei Nova 7 Pro modelinde, tıpkı Honor 30 Pro ve Huawei P40 Pro’da olduğu gibi çift ekran çentiği bulunuyor.
Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 985 işlemciden alan Nova 7 serisi, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğine sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca iki cihazda da 64+8+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera modülü de benzerlik gösteriyor. Pro versiyondaki periskop sensörde OIS desteğinin bulunması ise arka kamera tarafında ayırt edici tek özellik olarak yer alıyor. Bununla beraber Nova 7 modelinde 32 megapiksel çözünürlüklü tek, Nova 7 Pro modelinde ise 32+8 megapiksel çözünürlüklü çift ön kamera bulunuyor.
Her iki telefonda da yer alan 4.000 mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj desteği ile donatılmış. Yazılım tarafında ise Android 10 üzerine oluşturulmuş EMUI 10.1 işletim sistemini Huawei Mobil Servisleri (HMS) tamamlayacak. “Ucuz P40 Pro” olarak tanımlanan cihazın satış fiyatı ise henüz paylaşılmadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G, 256GB depolama alanına sahip olacak!
Samsung‘un Galaxy Z Flip modelini tanıtmasının ardından Koreli teknoloji devinin, aynı modelin 5G versiyonunu çıkartmayı planladığını duymuştuk. Elde edilen yeni raporlara göre Samsung Galaxy Z Flip 5G, 256GB depolama alanına sahip olacak!
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Samsung‘un “Galaxy Z Flip 5G“için 256GB depolama alanı tercihi, Galaxy Z Flip modeli için de bulunduğundan, daha premium olması gereken 5G modelinin Samsung Galaxy Z Flip modeli ile aynı etkiyi görmesi şaşırtıcı olacaktır. Ayrıca Galaxy Fold 2 modelinin fiyatını uygun tutmak için depolama alanının daha az olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.
Raporda ayrıca: Samsung Galaxy Z Flip 5G‘nin global pazarlar için SM-F707B kodunu kullanacağı, Güney Koreli birimlerin ise SM-707N kodunu kullanacağı belirtiliyor.
Samsung‘dan Galaxy Z Flip 5G‘nin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak tahminler, 5G’ye sahip açılır-kapanır kapaklı modelin sınırlı sayıda olacağı ve 5G network altyapısına sahip pazarlarda olacağı yönünde.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisine 50 MP AI mod güncellemesi geliyor!
Bugün itibarıyla Huawei tarafından yayımlanmaya başlanan EMUI 10.1.0.122 güncellemesi ile Huawei P40, Pro ve Pro+ modellerine 50 MP AI kamera modu geliyor.
Yeni mod, 3 saniye içinde çekilen birden fazla görüntüyü harmanlayarak 50 MP çözünürlükte tek bir görüntü oluşturuluyor. Yeni mod keskinlik ve netlik konusunda tatmin edici sonuçlar sunabilir. Haberimizin devamında bulunan 50 MP AI mod çekim örneklerini görebilirsiniz.
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Güncelleme şu an için yalnızca P40 serisi modellerinin Çin versiyonlarına sunulmuş durumda. Güncellemenin global sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!