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Realme 6 kutusundan çıkıyor | 90 Hz ekranlı telefon!
Realme 6 modeli ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda hem kutu içeriğine hem de cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde inceleme ve karşılaştırma videoları da kanalımızda olacak.
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Realme 6 neler sunuyor?
Cihazın tasarımında arka taraf ve yan çerçeveler plastik. Ancak görünüm olarak renk geçişleri dolayısıyla oldukça güzel göründüğünü düşünüyoruz. Ayrıca yan tarafta fiziksel parmak izi sensörü yer alıyor. Ön taraftan baktığınızda ise köşede delik çentik olduğunu fark ediyorsunuz. Telefonun ekranı 6.5 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde 90 Hz tazeleme hızı yer alıyor. Bu sayede 60 Hz ekran sunan cihazlardan daha akıcı bir ekran deneyimine kavuşabiliyorsunuz.
Gücünü MediaTek Helio G90T işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Ana kamerası 64 MP’lik F/1.8 diyafram değerine sahip Realme 6 modelinde 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Telefonda 4300 mAh kapasiteli pil yer alırken, 30W’lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunu destekleyen adaptörün kutudan çıkması güzel. Cihaz böylece %100’e sadece 55 dakikada ulaşıyor. Telefonun kutu içeriğinde neler var? Realme 6 modelinin kutu içeriğinden USB Type-C kablosu, 18W hızlı şarj adaptörü, şeffaf kılıf ve dökümanlar çıkıyor. Kutu içeriğinde kulaklığın yer almadığını belirtelim.
Hız Testi
Realme 6i vs. 5i | Hız Testi (VIDEO)
Hız Testi serimizin bugünkü konukları realme’nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı realme 6i modeli ve selefi realme 5i modeli olacak. Bakalım hangi cihaz daha iyi? Hep birlikte görelim.
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Hız testi koşullarımız:
1- İki telefonu da 10 uygulamayı ayrı periyotlarda kayıt altına alıyoruz. Böylece daha doğru bir sonuç alabiliyoruz.
2- Daha sonra cihazlarımızın açılış hızlarını test etmek adına telefonlarımızı kapatıp, açılış sürelerini kayıt altına alıyoruz.
3- Son olarak işlemci değerlerini ölçmek adına iki cihazda da “Geekbench Compute” testini çalıştırıyoruz.
Hız Testi zaman çizelgesi:
0:15 Realme 6i ve 5i teknik özellikleri
0:30 10 uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması
2:31 Cihaz açılış testi
3:27 Geekbench Compute değerleri
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 14 İNÇ BİLGİSAYARI! | ROG Zephyrus G14 incelemesi
Kalbinde taşıdığı AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisiyle “Dünyanın en güçlü 14 inç bilgisaayarı” konumunda olan ROG Zephyrus G14 incelemesi ile karşınızdayız.
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ROG Zephyrus G14 incelemesi
Tam model kodu olarak GA401IV olarak geçen Asus ROG Zephyrus G14, AMD’nin 4000 serisi işlemcileriyle göz dolduruyor. Alüminyum yerine magnezyum alaşımı bire kasa kullanan G14, sadece 1,79 cm inceliğinde ve 1,6 kg ağırlığında geliyor. USB 3.2 portları, Wi-Fi 6 ve BT 5.0 desteğiyle tüm güncel sürümleri destekleyen cihazda USB Tip C bağlantısı üzerinden 65 Watt’a kadar şarj desteği de mevcut.
Teknik özelliklerine baktığımızda AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q Design ekran kartı, 16 GB 3200 Mhz bellek ve 1 TB M2 NvMe SSD depolama gibi detaylar ile öne çıkıyor. 14 inçlik ekranında 1440p çözünürlük sunan cihaz, Pantone onaylı ve %100 sRGB desteğiyle göz kamaştırıyor.
Ses tarafında 2,5 Watt değerinde iki ana, 0,7 Watt değerinde ise iki tweeter hoparlörü ile yüksek dB değerinde olmasa da doygun ve kanalların hissedildiği Dolby Atmos destekli bir ses düzeyiyle de başarılı bir sonuç veriyor.
76 Watt bataryasını 180 Watt değerindeki, güç kaynağı ile destekleyen cihaz, 10 saat video izleme süresi ile oldukça iyi bir batarya performansı sunarken günlük kullanımda Tip-C ile şarj imkanı sunuyor. En önemli yanlarından biri tek tuşla parmak izi okuma olan ROG Zephyrus G14, cihazı doğru parmak ile çalıştırdığınız sırada Windows açılış ekranında tekrar parmak izi sormadan açılabiliyor.
Bizim test cihazımızda olmasa da Anime Matrix LED arka panel ve 120 Hz Full HD ekran versiyonlarının da mevcut olduğunu belirtelim.
Sonuç olarak Zephyrus G14, şu anda piyasanın en güçlü mobil işlemcisi ve sade, dayanıklı ve şık tasarımıyla oyuncu dizüstü bilgisayarı dünyasını profesyonel kullanımlarda da fazlasıyla işe yarayabilecek, 3D animasyon, video render gibi sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek hale getirmeyi başarmış.
Video
iPhone SE (2020) alınır mı? (VIDEO)
iPhone SE (2020) modeli dün itibarıyla resmi olarak tanıtıldı ve Türkiye fiyatları da açıklandı. Zaten dün Ersin Akman ve Aydoğan Aykanat, sıcağı sıcağına yeni telefonu değerlendiren bir video çekmişti. Şimdi ise yeni iPhone SE alınır mı sorusunu cevaplandırmaya çalıştık.
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iPhone SE (2020) modelini kim alır, kim almaz?
Telefonu değerlendirirken tabii ki ilk olarak 4.7 inç ekran boyutunu ele almak gerek. Çünkü günümüzde neredeyse tüm akıllı telefonlar önemli derecede büyüdü ve buna karşın “ben küçük telefon istiyorum” diyen birçok insan var. Yeni iPhone SE modeli de, bu ekran boyutuyla küçük ve güncel bir akıllı telefon isteyenlere hitap ediyor. Cihazın başlıca artıları iPhone 11 serisinde de kullanılan Bionic 13 işlemcisi ve kamerası. Zira performans tarafında 720p HD’nin biraz üzerinde bir çözünürlük olduğundan, büyük ihtimalle en yüksek performans veren iPhone modeli yeni SE olacak.
Kimler alır noktasında bir diğer önemli konu da iPhone’dan vazgeçmek istemeyen ancak 11 serisine bütçe ayıramayan kullanıcılar bulunuyor. Bu noktada daha önce nispeten daha uygun fiyatlı XR modelini görmüştük. Özellikle iPhone 6 gibi artık miadını yavaş yavaş doldurdu diyebileceğimiz eski iPhone kullanıcıları, eğer ekran boyutu ve eski tasarımı çok önemsemiyorsa SE modeline yönelecektir.
Kimler almaz konusunda ise SE modeli her ne kadar en yeni işlemci ve kamera modülünü kullanıyor olsa da eski tasarımla geliyor. Bol çerçeveli, yüz tanıma sistemi olmayan bu tasarım artık pek çok kişinin tercih etmemesi için yeterli. Ayrıca benzer fiyat segmentinde eğer “Android de kullanırım” diyebiliyorsanız Galaxy S10 ve Mi Note 10 gibi oldukça güçlü seçenekler mevcut.