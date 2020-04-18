Realme 6 kutusundan çıkıyor | 90 Hz ekranlı telefon!

Realme 6 modeli ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda hem kutu içeriğine hem de cihazın özelliklerine yakından bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde inceleme ve karşılaştırma videoları da kanalımızda olacak.

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Realme 6 neler sunuyor?

Cihazın tasarımında arka taraf ve yan çerçeveler plastik. Ancak görünüm olarak renk geçişleri dolayısıyla oldukça güzel göründüğünü düşünüyoruz. Ayrıca yan tarafta fiziksel parmak izi sensörü yer alıyor. Ön taraftan baktığınızda ise köşede delik çentik olduğunu fark ediyorsunuz. Telefonun ekranı 6.5 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir panel kullanıyor. Bu panelde 90 Hz tazeleme hızı yer alıyor. Bu sayede 60 Hz ekran sunan cihazlardan daha akıcı bir ekran deneyimine kavuşabiliyorsunuz.

Gücünü MediaTek Helio G90T işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün. Ana kamerası 64 MP’lik F/1.8 diyafram değerine sahip Realme 6 modelinde 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Telefonda 4300 mAh kapasiteli pil yer alırken, 30W’lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Bunu destekleyen adaptörün kutudan çıkması güzel. Cihaz böylece %100’e sadece 55 dakikada ulaşıyor. Telefonun kutu içeriğinde neler var? Realme 6 modelinin kutu içeriğinden USB Type-C kablosu, 18W hızlı şarj adaptörü, şeffaf kılıf ve dökümanlar çıkıyor. Kutu içeriğinde kulaklığın yer almadığını belirtelim.