İşlemci
Huawei, MediaTek çip siparişlerini %300 arttırdı!
A.B.D tarafından Huawei’ye yapılan ambargonun uzatılması sonrasında firma TSMC yerine yeni işlemci üreticisi olarak MediaTek markasını seçmişe benziyor.
Huawei kendi yonga setlerini tasarlayabilen en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Ancak firma A.B.D ambargosu nedeniyle, HiSilicon Kirin yonga setlerini ürettirdiği TSMC ile artık çalışamayacak. Bu durum şirketin alternatif üreticiler aramasına yol açtı. Son gelen haberler, Huawei’nin MediaTek çip siparişlerinin %300 oranında arttığı yönünde. Ve bu siparişler Kirin yonga setlerini ürettirmenin yanında markanın bazı cihazlarında MediaTek yonga setlerini kullanmak amacıyla olduğu da söyleniyor.
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Daha önce düşük ve orta segment cihazlarında MediaTek’in 4G destekli yongalarını kullanan firma, Tayvanlı yonga seti üreticisinin 5G destekli yonga setlerini orta ve üst seviye cihazlarında kullanacak gibi görünüyor.
MediaTek’in Huawei’nin taleplerini karşılamak için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı da konuşuluyor. Eğer firma söz konusu siparişlere cevap verebilirse, Qualcomm’un yoğun rekabeti sebebiyle iyi gitmeyen durumunu düzeltme şansı olacak.
Bunlara ek olarak HiSilicon Kirin yonga setleri, MediaTek yonga setlerinin aksine genelde güç yönetimi konusunda oldukça başarılı bir grafik sergiliyordu. Huawei’nin bu konuda firmaya yol göstermesi durumunda MediaTek çok daha verimli çipler ile karşımıza çıkabilir. MediaTek, ısınma ve güç tüketimi konularında daha optimize bir hale gelebilirse Qualcomm karşısında çok ciddi bir rekabet sergileyebilir.
Akıllı Telefonlar
Honor, MediaTek işlemcilere geçiş yapıyor.
Huawei‘nin alt firması olarak bildiğimiz Honor, MediaTek işlemcileri kullanmaya başlayacak. Gelen son bilgilere göre firmanın, ABD ile yaşanan gerginlikten zarar almamak açısından böyle bir karar aldığı konuşuluyor.
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MediaTek işlemcili Honor cihazları görmemiz yakın!
Huawei‘nin ABD ile yaşadığı gerginlik nedeni ile işlemci tedariki sıkıntıya girdi. Bu durumdan etkilenen Honor firması da, yeni yollar deneme kararı aldı. ABD merkezli işlemci üreticileri ile ticaret yapması yasaklanan firma çözümü Tayvan merkezli MediaTek firması ile anlaşarak buldu. Üretim kısmında işlerinin aksamasını istemeyen Honor, gelecekte çıkarması muhtemel cihazlarında Dimensity işlemcilere yer verme kararı aldı. Ayrıca yeni nesil Dimensity işlemcilerin maliyet açısından çok daha uygun olduğunu belirten firma, daha uygun fiyatlı son model çıkarabilme ihtimaline de sahip olmayı planlıyor. 5G gibi son dönemlerde çok kullanılan özelliklerin maliyetlerinin daha düşük olduğu Dimensity işlemcilerinde, performans olarak da son dönemler de ciddi bir gelişim söz konusu.
Yapılan basın basın toplantısı ile bu değişikliği kesin olarak duyuran firma, seçenekleri arasında yapılan en iyi tercihin MediaTek olduğunu belirtmekten çekinmedi. Huawei firmasının bu tarz bir yol izleyip izlemeyeceği henüz bilinmezken, firmanın bu ay sonu çıkaracağı Enjoy Z 5G modeli, MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile bizleri karşılayacak. Sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatmak isteyen Honor, bakalım istediğine ulaşacak mı. Firma 26 Mayıs tarihinde yeni cihazı X10 5G ile piyasalara girmeyi planlıyor. Cihaz orta seviye de 5G deneyimi sunması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
İşlemci
Snapdragon 600 serisi 5G desteğine kavuşuyor!
Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlar için sunduğu Snapdragon serisi işlemcilere 5G desteği eklemeye hızlı bir şekilde devam ediyor. 5G destekli işlemcilerde 800 ve 700 serisinin ardından sıra şimdi de Snapdragon 600 serisi işlemcilere gelmiş gibi görünüyor.
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Yeni nesil Snapdragon 600 serisi işlemciler 5G desteği sunacak!
Qualcomm’a yakın bir kaynağın aktardığı bilgiye göre, şirket giriş-orta seviye cihazlar için yeni bir Snapdragon 600 serisi işlemci geliştiriyor. SM6350 kodunu taşıyan işlemcinin 2.25 GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A77 ve 1.8 GHz’de çalışan 6 adet Cortex-A55 çekirdeği taşıdığı belirtiliyor. Dahili 5G modem desteği ise Adreno 615 GPU’ya sahip olan işlemcinin en büyük özelliklerinden biri olacak.
Şimdilik tam adı belli olmayan işlemcinin kendi sınıfında bir ilk olması haricinde önemli bir özelliği daha bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi, 5G bağlantı teknolojisini 200 doların altındaki akıllı telefonlara taşıyacak. Böylece giriş ve orta seviye telefonlarda da hızlı bir şekilde güncel teknolojiye geçilmesi sağlanacak. 5G modeme sahip Snapdragon 600 serisi işlemcinin 2020’nin ikinci çeyreğinde duyurulması ve yıl sonuna kadar akıllı telefonlara girmesi planlanıyor.
Qualcomm’un haricinde diğer yonga üreticileri de 5G uyumlu işlemci modelleri konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. MediaTek’in Helio serisine ait olduğu tahmin edilen MT6853, Huawei’nin ise Kirin 720 işlemcisiyle 5G uyumluluğunu düşük fiyat grubuna taşıması bekleniyor. Ayrıca Samsung’un da Galaxy A ve Galaxy M serisi cihazlara güç vermek için Exynos 880 5G adlı bir işlemci geliştirdiği biliniyor.
İşlemci
Qualcomm Snapdragon 768 G özellikleri sızdırıldı
Qualcomm’un Snapdragon 768 G işlemcisi satışa sunulmaya hazır hale geldi; fakat işlemcinin özellikleri, lansman henüz yapılmadan basına sızdırıldı.
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Snapdragon 768 G teknik özellikleri neler
Twitter’da bazı Çinli hesaplar tarafından yayılan sızıntıya göre, 768 G yonga seti, tıpkı 765 G gibi 5G desteğine sahip olacak. Mimari anlamda da 765 G ile benzerlikler gösteren 768 G, performans yönünde ise 765 G’den ayrılıyor. 768 G, yüksek performanslı 2.8 GHz ve 2.4 GHz hızlara çıkabiliyor. Güç tasarrufu yönünde ise 1.8 GHz hıza sahip 6 adet çekirdek bulunuyor. Cortex A76 mimarisine sahip olan 768 G, kağıt üzerinde incelediğimiz zaman; performans ve tasarrufu aynı anda sunabilecek gibi gözüküyor.
Adreno 620 GPU’ya sahip olan 768 G, frekans anlamında ufak iyileştirmelere de sahip. Sızıntılara göre ise frekans, 625 MHz’den, 750 MHz seviyelerine çıkarılmış durumda. İşlemcinin, AnTuTu testlerinde ise iyi bir atılım yaparak 360.000 gibi saygı görebilecek düzeyde puanlara ulaşabilmesi bekleniyor. 765 G ile iyi iş çıkarmayı başaran ve beğeni toplayan Qualcomm, Snapdragon 768 G ile de bu başarıyı bir adım daha yukarıya taşıyabilecek gibi görünüyor.
Snapdragon 768 G ile ilgili söylentiler bizleri heyecanlandırmış olsa da resmi lansmanı görmek için hala sabırsızız. İşlemci piyasasında son yılların en popüler markası olan Qualcomm, 768 G modelini de yakın zamanda tanıtacaktır diye tahmin ediyoruz. Gelişmeler için bizleri takipte kalın. Yorumlar bölümünden bizler ile iletişime geçmeyi de ihmal etmeyin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!