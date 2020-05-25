Huawei, MediaTek çip siparişlerini %300 arttırdı!

A.B.D tarafından Huawei’ye yapılan ambargonun uzatılması sonrasında firma TSMC yerine yeni işlemci üreticisi olarak MediaTek markasını seçmişe benziyor.

Huawei kendi yonga setlerini tasarlayabilen en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda. Ancak firma A.B.D ambargosu nedeniyle, HiSilicon Kirin yonga setlerini ürettirdiği TSMC ile artık çalışamayacak. Bu durum şirketin alternatif üreticiler aramasına yol açtı. Son gelen haberler, Huawei’nin MediaTek çip siparişlerinin %300 oranında arttığı yönünde. Ve bu siparişler Kirin yonga setlerini ürettirmenin yanında markanın bazı cihazlarında MediaTek yonga setlerini kullanmak amacıyla olduğu da söyleniyor.

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Daha önce düşük ve orta segment cihazlarında MediaTek’in 4G destekli yongalarını kullanan firma, Tayvanlı yonga seti üreticisinin 5G destekli yonga setlerini orta ve üst seviye cihazlarında kullanacak gibi görünüyor.

MediaTek’in Huawei’nin taleplerini karşılamak için yeterli kaynağa sahip olup olmadığı da konuşuluyor. Eğer firma söz konusu siparişlere cevap verebilirse, Qualcomm’un yoğun rekabeti sebebiyle iyi gitmeyen durumunu düzeltme şansı olacak.

Bunlara ek olarak HiSilicon Kirin yonga setleri, MediaTek yonga setlerinin aksine genelde güç yönetimi konusunda oldukça başarılı bir grafik sergiliyordu. Huawei’nin bu konuda firmaya yol göstermesi durumunda MediaTek çok daha verimli çipler ile karşımıza çıkabilir. MediaTek, ısınma ve güç tüketimi konularında daha optimize bir hale gelebilirse Qualcomm karşısında çok ciddi bir rekabet sergileyebilir.