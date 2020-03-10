Redmi K30 Pro lansmanı mart ayı sonunda yapılacak

Redmi K30 Pro modelinin bu ay içerisinde tanıtılacağı daha önceden biliniyordu. Ancak şirket yetkilileri tarafından resmi bir lansman tarihi açıklanmamıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing‘in Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşım, yeni amiral modelin mart ayının sonuna doğru tanıtılacağını gösteriyor.

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Genel Müdür Weibing yaptığı paylaşım ile Redmi K30 Pro lansmanının, Huawei P40 ve Honor 30 serisi lansman tarihleri arasında yapılacağını belirtti. Huawei P40 lansman tarihi 26 Mart olarak biliniyor. Honor 30 serisinin ise nisan ayında geleceği tahmin ediliyor. Bu iki etken göz önüne alındığında yeni amiral modelin tanıtımının, mart ayının son günlerinde olması bekleniyor.

Redmi K30 Pro, çentiksiz bir sonsuz ekran ile karşımıza çıkabilir

Resmi olmayan bilgilere göre Redmi K30 Pro‘nun, pop-up ön kamera sistemi sayesinde çentiksiz bir sonsuz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Modelin işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865′ten alması ise pek muhtemel. Telefonda ayrıca 33W hızlı şarj, 4700 mAh batarya, 5G desteği ve 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX686 kamera sensörünün bulunması bekleniyor.

Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan yeni amiral modelin, nisan ayının başlarında ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.