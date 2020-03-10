Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansmanı mart ayı sonunda yapılacak
Redmi K30 Pro modelinin bu ay içerisinde tanıtılacağı daha önceden biliniyordu. Ancak şirket yetkilileri tarafından resmi bir lansman tarihi açıklanmamıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing‘in Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşım, yeni amiral modelin mart ayının sonuna doğru tanıtılacağını gösteriyor.
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Redmi K30 Pro, çentiksiz bir sonsuz ekran ile karşımıza çıkabilir
Resmi olmayan bilgilere göre Redmi K30 Pro‘nun, pop-up ön kamera sistemi sayesinde çentiksiz bir sonsuz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Modelin işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865′ten alması ise pek muhtemel. Telefonda ayrıca 33W hızlı şarj, 4700 mAh batarya, 5G desteği ve 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX686 kamera sensörünün bulunması bekleniyor.
Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan yeni amiral modelin, nisan ayının başlarında ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo NEX 3S 5G, tam boy şelale ekranıyla tanıtıldı!
BBK Electronics markalarından Vivo, amiral gemisi yeni akıllı telefonu olan Vivo NEX 3S 5G modelini duyurdu. %100’e yakın ekran/gövde oranıyla dikkat çeken model, sahip olduğu özellikleriyle de fiyat/performans tarafında güçlü bir temsilci olacak!
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Vivo NEX 3S 5G tanıtıldı: Çerçevesiz şelale ekran, Snapdragon 865 ve dahası!
Tasarımsal olarak serinin bir önceki modeli NEX 3S’e bağlı kalan Vivo NEX 3S 5G, ekranı üzerinde neredeyse hiç çerçeve bulundurmuyor. Ekran/gövde oranı %99.6 olarak açıklanan telefonun ön kamerası pop-up mekanizmayla gizlenirken, kavisli şelale ekran yapısı ise yan çerçeveleri ortadan kaldırıyor. Bu noktada basınca duyarlı TouchSense teknolojisinin, geleneksel cihazlardaki güç ve ses butonlarının yerini aldığını belirtelim.
Cihazda bulunan 6.89 inç boyutundaki Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve HDR 10+ desteğiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alan Vivo NEX 3S, böylece dahili olarak 5G desteği de barındırıyor. 8/12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ise güçlü işlemciye destek veriyor.
Vivo NEX 3S 5G, arka kısmında ise üçlü kamera dizilimine ev sahipliği yapıyor. 64 megapiksel çözünürlüklü Samsung ISOCELL Bright GW1 sensörün başını çektiği pakette 13 megapiksellik süper geniş açı ve 13 megapiksellik telefoto lensler bulunuyor. 20x optik zoom, 4K video çekimi ve Super EIS sabitleme desteği de arka kameranın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Pop-up konseptteki ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ve mekanizmada bir adet LED flaş yer alıyor.
4.350 mAh kapasiteli bir bataryası bulunan NEX 3S 5G, kutusundan 44W’lık hızlı şarj cihazıyla çıkıyor. Kablosuz şarj, microSD kart ve 3.5 mm kulaklık bağlantı desteğinin olmaması ise cihaz için önemli bir eksiklik olarak görünüyor. Telefonun sıcaklığını 10 derece düşürebilen soğutma plakaları da özellikle oyuncular için farklılık yaratıyor. Ayrıca Haptic titreşim teknolojisi ise yazı yazma ve oyun oynama gibi işlemler için kullanıcıların deneyimini artıran 3 boyutlu bir titreşim yaratıyor.
2 farklı versiyonu bulunan Vivo NEX 3S modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip seçeneği 619 dolardan satışa sunulacak. 12 GB RAM’e sahip versiyonun ise 763 dolar fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Bazı Honor model akıllı telefon sahipleri için müjdeli haber
Bugün firma tarafından yayınlanan bilgilere göre, Magic UI 3.0 arayüzü bazı Honor model cihazlar için 15 Mart tarihinde toplu olarak dağıtılacak. Aynı zamanda belirli modeller için mayıs ayını işaret eden firma, yeni arayüz ile gelecek bazı yenilikleri kullanıcılar için listeledi.
Magic UI 3.0 güncellemesi, cihaz içerisinde sağlıklı bir ekosistem oluşturabilmek için, genç kullanıcıları hedef alan yenilenmiş bir arayüz ile gelecek. Vadedilen güncelleme, HONOR firmasının geniş kapsamlı akıllı ürün ve hizmetleriyle birlikte, fotoğraf ve performans konusunda önemli yenilikler içeriyor.
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Değişikliklerden bazıları, karanlık mod için tasarlanmış tamamen yeni bir UX tasarımı, yeni bildirim paneli ve ciddi bildirim değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca firma diğer cihazlarıyla uyum içerisinde kalabilmek için, NFC, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla HONOR model cihazlarla tam olarak etkileşim vadediyor.
Ek olarak yeni UI 3.0 güncellemesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ince ayarlara dokunabileceğiniz yeni bir UX yapısını da beraberinde getiriyor. Kamera uygulaması, daha görünür ve anlaşılabilir bir yakınlaştırma çubuğu ile daha estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı şekilde çekim yapmadan önce filtrelerinizi doğrudan çekim menüsünden de seçebileceksiniz. Video kısmında ise yardımcı ızgara ve zamanlayıcı gibi yeni özellikler de cihaz içerisinde kullanılabilir olacak.
Son olarak firma kendi geliştirdiği “Güvenilir yürütme ortamı” adlı yeni ve tam güvenlik sağlayan paketlerini güncelleme ile birlikte cihazlarına sağlayacak.
15 Mart tarihinden itibaren güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 20
Honor 20 PRO
Honor View 20
Honor 9X
Mayıs ayı itibariyle güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 10 Lite
Honor 20 Lite
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9 Pro teknik özellikleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 serisinin lansman etkinliğinin 12 Mart‘ta yalnızca çevrim içi bir etkinlikte gerçekleşeceğini öğrenmiştik. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 kullanan “curtana” şeklinde ismi bilinmeyen bir yonga seti ile gelecek cihazın Geekbench‘te görülmesinin ardından bu cihazın Redmi Note 9 olabileceği konuşuluyordu. Şimdi ise yeni dikkat çeken sızıntılar mevcut.
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Redmi Note 9 Pro hangi özellikler ile gelecek?
Sızıntıların kaynağı olan Ishan Agarwal, cihazla ilgili beklenen ayrıntılardan fazlası ile geldi. Eğer sızıntılar doğruysa cihazın teknik özelliklerini detaylarıyla öğrenmiş olacağız. Redmi Note 9 Pro FHD+ çözünürlüğünde 6.67 inçlik LCD bir ekran ile gelecek. Ekran aynı zamanda 20:9 en boy oranına sahip olacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera sistemi olacağı söyleniyor. Bunlar, 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve derinlik algılayıcı bir sensör olarak gelecek.
Snapdragon 720G SoC ile gelecek cihazın 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacağı tahmin ediliyor. Redmi Note 9 Pro’nun, depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB modelleri bulunacak. Batarya konusunda cihazın 5020 mAh bataryaya sahip olacağı ve şarj olarak ise 18W hızlı şarj ile geleceği söyleniyor.
Redmi Note 9 Pro, Aurora Blue, Buzul Beyazı, ve Interstellar Siyahı renk seçenekleri ile gelecek.