Video
Redmi K30 (Mi 10T) vs Mi 9T | Hız Testi (VIDEO)
Hız testi serimizin bugünkü konukları Xiaomi firmasının üyeleri olan Redmi K30 (Mi 10T) ve Mi 9T oluyor.
İlginizi çekebilir: Redmi K30 Pro Geekbench testinde görüldü!
Bakalım, hangi cihaz daha hızlı testimizi tamamlayabilecek. Hep birlikte görelim.
Bildiğiniz üzere Redmi K30 (Mi 10T) geçtiğimiz ay itibariyle Çin’de piyasaya sürülmüştü. Şu an Avrupa’da satışı bulunmadığı için Çin romu ile testlerimizi gerçekleştirdik.
Diğer bir unsur ise, artık K modelimizde 120Hz panel kullanılıyor olması. Video esnasında da geçişlerde bu farkı anlayacaksınız.
Yaptığımız testlerin kronolojik sıralaması:
1:46 10 Uygulamanın sırasıyla açılması ve hafızadan çağırılması.
3:56 Cihaz açılış hızı testi
4:42 GeekBench Compute değerleri.
Video
Realme amiral gemisi ve kulaklıklar gelecek mi? (VIDEO)
Realme Türkiye Satış Direktörü Doğuş Dedeoğlu ile bugünkü videomuzda röportaj gerçekleştirdik.
İlginizi çekebilir: Realme lansmanı – Şirket neler anlattı? (VIDEO)
Türkiye’ye ürün gamlarında yer alan hangi ürünleri getirecekler?
Fiyat / performans serisi kulaklık modeli Realme Buds Air ülkemizde satışa çıkacak mı?
Amiral gemi modelini ne zaman piyasada görebileceğiz?
Bunlar ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy A51 kutusundan çıkıyor – 2600 TL’ye Note 10 tasarımı
Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
İstanbul’un fethini anlatan belgeseli izledik! | Rise of Empires: Ottoman
Rise of Empires: Ottoman belgeselini izledik. Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini konu alan Osmanlı belgeselinin ilk bölümünü yorumluyoruz.
İlginizi çekebilir; İstanbul’un fethini anlatan belgeselin fragmanı yayınlandı!
Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayınlanıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin değerlendirmesi ile karşınızdayız.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilen belgesel dizi İngilizce olarak hazırlandı. Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’ın yapımcılığını yaptığı serinin detayları videomuzda.
İyi seyirler…