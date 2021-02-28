Redmi K30 5G Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı

K40 serisini tanıtan Redmi K30 5G serisini unutmuyor. 2019 yılında tanıtılan K30 5G Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuşuyor!

İlginizi çekebilir: LG V60 ThinQ Android 11 Güncellemesini Aldı

reklam

2019’da tanıtılan K30 5G, bugün yayınlanan bir güncelleme ile Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuştu. 2020 Ocak‘ında satış sunulan orta segment model, fiyat/performans açısından oldukça iddialıydı. Aynı zamanda 120Hz ekran, Snapdragon 765G yonga, 64MP kamera, 256GB‘a kadar depolama, 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil gibi özelliklere sahip olan K30, Android 11‘e güncellenmesiyle daha da başarılı olmuştu.

Bugün yayınlanan güncelleme ise hali hazırda Android 11’i çalıştıran Redmi K30 5G modelini Şubat 2021 güvenlik yamasıyla buluşturdu. MIUI V12.1.6.0.RGICNXM sürüm numarasına sahip olan güncelleme ilk etapta Çin’i kapsıyor. Global pazardaki cihazların bu güncellemeye ne zaman kavuşacağı ise bilinmiyor.

Redmi K30 5G Özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran telefona eşlik ediyor. Aynı zamanda bu ekran 120Hz tarama hızına sahip ve IPS LCD tabanlı. Gorilla Glass 5‘i de atlamamak lazım.

Gücünü 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 765G‘den alan Redmi K30 5G, segment gerekliliklerini yeterince karşılamakta. Yongaya eşlik eden GPU Adreno 620 olurken 6GB/8GB RAM bu seti destekliyor. Depolama tarafı ise 64GB / 128GB / 256GB opsiyonlarına sahip.

Arka taraftaki dikey kurulum 64MP + 8MP + 5MP + 2MP çözünürlükte dört kameraya ev sahipliği yapmakta. Bunun yanı sıra ön tarafta yer alan iki kameranın çözünürlüğü ise 20MP + 2MP.

Bunların dışında Redmi K30 5G 4.500 mAh pile sahip. Ek olarak 30W hızlı şarj da cihazla birlikte geliyor.

Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli kişisel bakım, temizlik, mutfak ve ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için buraya tıklayın.