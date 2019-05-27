Redmi K20, GeekBench skoru görüntülendi

Xiaomi’nin alt markası Redmi’nin dünya çapında büyük bir başarı yakaladığı Note 7 serisinin ardından gözler, 28 Mayıs’da tanıtılacak olan Redmi K20 ailesine çevrildi.

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Geekbench‘teki bir listeye göre K20, Snapdragon 730 yonga setine sahip olacak. K20 Pro sürümü ise Snapdragon 855‘e sahip olması bekleniyor.

Da Vinci olarak kodlanmış olan Redmi K20, 6 GB RAM‘e sahip olacak. Telefon tek çekirdekte 2,569 puan alırken, çoklu çekirdek için 7,096 skoruna ulaştı. Snapdragon 730 yonga setinde piyasa çok fazla akıllı telefon olmadığı için karşılaştırmak şuan mümkün görünmüyor. (Samsung Galaxy A80’nin de Snapdragon 730 yonga seti kullanması bekleniyor.)

Redmi’nin merakla beklenen K20 ailesi hakkında nihai detaylar yarın yapılan etkinlik ile açıklanacak.