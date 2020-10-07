Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass tanıtıldı

Xiaomi’nin alt markası Redmi, oldukça uygun fiyatlarıyla dikkat çeken yeni tam kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Fiyat performans oranı iyi telefonlar yapmayı başaran şirket, Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass ile bu başarıyı sürdürüyor.

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EarBuds 2C tam kablosuz kulaklık özellikleri

Plastik bir taşıma kabıyla birlikte gelen Redmi EarBuds 2C, toplamda 12 saat çalma süresi sunuyor ve Micro USB portu üzerinden şarj edilebiliyorlar. Kulaklıkları yan yüzeylerinde bulunan dokunmatik alan ile kontrol etmek mümkün. Ayrıca hem iOS hem de Android için sesli asistan desteği mevcut. IPX4 sertifikasıyna sahip kulaklık, su sıçraması ve tere karşı karşı dayanıklılık vaat ediyor. Bluetooth 5.0 üzerinde bağlantı kuran kulaklıklar, birbirlerinden bağımsız olarak çalışabiliyorlar ve ister mono ister stereo olarak kullanılabiliyorlar.

Kulaklıkların her biri yalnızca 4.1 gram ağırlığa sahip. EarBuds 2C, siyah olmak üzere tek renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Fiyatı ise 20 dolar olan kulaklıklar, bugün itibarıyla ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak ve çıkışına özel kısıtlı bir süre 18 dolara satılacak.

SonicBass kablosuz kulaklık özellikleri

SonicBass kablosuz kulaklık, boyun bantlı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bant üzerindeki tuşlarla kontrol edilebilen kulaklık, 12 saat çalma süresi sunuyor. IPX4 sertifikasıyla birlikte su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı kulaklık, 9.2 mm sürücülere sahip ve görüşmeler sırasında arka plan sesini engelleyen çift mikrofona sahip.

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Redmi SonicBass 18 dolar fiyat etiketine sahip. Bugün itibarıyla Hindistan’da satışa sunulan kulaklık çıkışına özel kısıtlı bir süre 14 dolara satılacak.