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Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass tanıtıldı
Xiaomi’nin alt markası Redmi, oldukça uygun fiyatlarıyla dikkat çeken yeni tam kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Fiyat performans oranı iyi telefonlar yapmayı başaran şirket, Redmi EarBuds 2C ve Redmi SonicBass ile bu başarıyı sürdürüyor.
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EarBuds 2C tam kablosuz kulaklık özellikleri
Plastik bir taşıma kabıyla birlikte gelen Redmi EarBuds 2C, toplamda 12 saat çalma süresi sunuyor ve Micro USB portu üzerinden şarj edilebiliyorlar. Kulaklıkları yan yüzeylerinde bulunan dokunmatik alan ile kontrol etmek mümkün. Ayrıca hem iOS hem de Android için sesli asistan desteği mevcut. IPX4 sertifikasıyna sahip kulaklık, su sıçraması ve tere karşı karşı dayanıklılık vaat ediyor. Bluetooth 5.0 üzerinde bağlantı kuran kulaklıklar, birbirlerinden bağımsız olarak çalışabiliyorlar ve ister mono ister stereo olarak kullanılabiliyorlar.
Kulaklıkların her biri yalnızca 4.1 gram ağırlığa sahip. EarBuds 2C, siyah olmak üzere tek renk seçeneğiyle birlikte geliyor. Fiyatı ise 20 dolar olan kulaklıklar, bugün itibarıyla ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak ve çıkışına özel kısıtlı bir süre 18 dolara satılacak.
SonicBass kablosuz kulaklık özellikleri
SonicBass kablosuz kulaklık, boyun bantlı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Bant üzerindeki tuşlarla kontrol edilebilen kulaklık, 12 saat çalma süresi sunuyor. IPX4 sertifikasıyla birlikte su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı kulaklık, 9.2 mm sürücülere sahip ve görüşmeler sırasında arka plan sesini engelleyen çift mikrofona sahip.
Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Redmi SonicBass 18 dolar fiyat etiketine sahip. Bugün itibarıyla Hindistan’da satışa sunulan kulaklık çıkışına özel kısıtlı bir süre 14 dolara satılacak.
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Realme Buds Air Pro ANC TWS kulaklık tanıtıldı
Realme, ”Leap To Next Gen” isimli etkinliğinde birçok farklı kategoride yeni ürünlerini tanıttı. Çinli şirket, bu etkinlikte yeni kulaklıklarını da tanıttı. Bu kulaklıkların başında Realme’nin ilk Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleme) özellikli tam kablosuz kulaklığı olan Realme Buds Air Pro geliyor.
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Realme Buds Air Pro neler sunuyor?
Realme, şimdiye kadar Buds Air, Buds Air Neo ve Buds Q olmak üzere üç farklı tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Ancak bu kulaklıkların hiçbiri aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Buds Air Pro, şirketin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk tam kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Şirketin iddiasına göre, Buds Air Pro 35 dB’e kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Gürültü engellemeyi FeedBack mikrofon ve FeedForward mikrofon olarak adlandırılan iki mikrofon mümkün kılıyor. Ayrıca, çevre sesini duyabilmeyi sağlayan transparan modu ve daha temiz telefon konuşmaları için çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Buds air Pro, gücünü 28 mm S1 çipinden alıyor ve 94 ms gecikme süresiyle daha gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor.
Batarya boyutu bilinmeyen kulaklıkların her biri yalnızca 5 gram ağırlığında ve 10 mm bas sürücüsüne sahip. Taşıma kutusu ise 39.5 gram ağırlığa sahip ve 486 mAh bataryayla birlikte geliyor. Kulaklık ve taşıma kutusu, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı şekilde toplam 25 saat çalma süresine sahip. Gürültü engelleme özelliği aktifken ise 20 saat çalma süresi mevcut. Bir saatte tamamen şarj olan taşıma kutusu, 10 dakikalık şarj ile 3 saat çalma süresi sağlıyor. Kablosuz şarj ise bulunmuyor. Buds Air Pro, Bluetooth 5.0, IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına ve dokunmatik kontrol desteğine sahip. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklık, 16 Ekim’de yaklaşık 70 dolarlık fiyatıyla ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.
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Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!
Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.
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Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?
Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.
Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.
Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.
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Mi Air 2 Pro hakkındaki detaylar netleşti
Tam kablosuz kulaklık piyasasında özellikle giriş seviyesindeki modelleriyle pazarı domine eden Xiaomi, çok yakında tanıtılması beklenen Mi Air 2 Pro ile yüksek performans vaat ediyor. 13 Ekim için planlanmış bir tanıtımı bulunan şirket, bu tarihte yeni kulaklığını da dünyaya tanıtmayı hedefliyor olabilir.
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Sızdırılan Mi Air 2 Pro videosu!
AirPods Pro’ya benzeyen tasarımıyla dikkat çeken kulaklıklar, Xiaomi’nin yeni tepe model kablosuz kulaklığı olarak piyasaya sunulacak. Ortaya çıkan yaklaşık bir dakikalık videosunda da bazı özellikleri görünen kulaklık aktif gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkıyor.
Kulak içi tasarıma ve uzun bir sapa sahip olan kulaklık, bu sayede tamamen kulağın içine sığan EarBuds gibi modellerden daha kaliteli mikrofona sahip olacak. Sapın ucunda bulunan dokunmayı algılayabilen bölgeler sayesinde ise bazı kontroller yapılabilecek. Telefona gerek olmadan aktif gürültü engelleme modları arasında bu bölgeler sayesinde geçiş yapılabileceği söylentiler arasında.
Sızdırılan özelliklere göre her iki kulaklık da 12 mm’lik sürücülere sahip olacak. Xiaomi, bu kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 28 saate, açıkken ise 20 saate kadar pil ömrü sunabilecek. Kulaklıklar, altı ve üstü kavisli yerine düz bir tasarımla sunulan ve aynı zamanda şarj işlevi de gören kutunun içinde saklanacak. Bu kutu Type C portundan şarj olabilirken videoda da görüldüğü üzere kablosuz şarjı da destekleyecek.
Kutunun kapağını açtığınız zaman Xiaomi cihazlarda hemen bağlantı seçeneği oluşturduğu da görüntülenen Mi Air 2 Pro, şirketin 13 Ekim’deki tanıtımında duyurulabilir. Ancak kulaklığın fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok.