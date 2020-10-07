Realme Buds Air Pro ANC TWS kulaklık tanıtıldı

Realme, ”Leap To Next Gen” isimli etkinliğinde birçok farklı kategoride yeni ürünlerini tanıttı. Çinli şirket, bu etkinlikte yeni kulaklıklarını da tanıttı. Bu kulaklıkların başında Realme’nin ilk Active Noise Cancellation (aktif gürültü engelleme) özellikli tam kablosuz kulaklığı olan Realme Buds Air Pro geliyor.

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Realme Buds Air Pro neler sunuyor?

Realme, şimdiye kadar Buds Air, Buds Air Neo ve Buds Q olmak üzere üç farklı tam kablosuz kulaklık modeli tanıttı. Ancak bu kulaklıkların hiçbiri aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil. Buds Air Pro, şirketin aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk tam kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Şirketin iddiasına göre, Buds Air Pro 35 dB’e kadar gürültü engelleme yapabiliyor. Gürültü engellemeyi FeedBack mikrofon ve FeedForward mikrofon olarak adlandırılan iki mikrofon mümkün kılıyor. Ayrıca, çevre sesini duyabilmeyi sağlayan transparan modu ve daha temiz telefon konuşmaları için çevresel gürültü engelleme özelliği mevcut. Buds air Pro, gücünü 28 mm S1 çipinden alıyor ve 94 ms gecikme süresiyle daha gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Batarya boyutu bilinmeyen kulaklıkların her biri yalnızca 5 gram ağırlığında ve 10 mm bas sürücüsüne sahip. Taşıma kutusu ise 39.5 gram ağırlığa sahip ve 486 mAh bataryayla birlikte geliyor. Kulaklık ve taşıma kutusu, aktif gürültü engelleme özelliği kapalı şekilde toplam 25 saat çalma süresine sahip. Gürültü engelleme özelliği aktifken ise 20 saat çalma süresi mevcut. Bir saatte tamamen şarj olan taşıma kutusu, 10 dakikalık şarj ile 3 saat çalma süresi sağlıyor. Kablosuz şarj ise bulunmuyor. Buds Air Pro, Bluetooth 5.0, IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına ve dokunmatik kontrol desteğine sahip. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen kulaklık, 16 Ekim’de yaklaşık 70 dolarlık fiyatıyla ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.