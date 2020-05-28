Donanım
Redmi Display 1A monitörü tanıtıldı!
Redmi, yeni bilgisayar monitörü Display 1A modelini duyurdu. Monitör, 23.8 inç büyüklüğü, teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, akıllı telefonlarının dışında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Smart TV ve RedmiBook dizüstü bilgisayar gibi ürünler çıkaran şirket, bunların yanına şimdi de bir bilgisayar monitörü ekledi.
Oldukça şık bir tasarımı ve çerçeveleri konumuna göre ince olan model, çoklu kurulumlarla da oldukça uygun olduğu görünüyor. 23,8 inç boyutunda olan Redmi Display 1A, LCD IPS panelinde 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 250 nit parlaklığı bulunan ve 1000:1 kontrast değeri sunan cihaz, bünyesinde standart bağlantılar taşıyor. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, griden griye 6 ms gecikmeye sahip.
Redmi’nin yeni monitörü, 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Display 1A bağlantı noktasında bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Monitör, 26 Mayıs’ta Redmi 10X serisi akıllı telefonlar, yeni bir Redmi Smart TV serisi ve Redmibook dizüstü bilgisayarlar ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Söz konusu monitörün bu özelliklerinin yanında en çok merak edilen kısmı ise elbette fiyatı. İlk olarak Çin pazarında çıkmasın beklenen Redmi Display 1A modelinin fiyat etiketi ise yalnızca 83 dolar olarak belirlenmiş. Oldukça şık bir ayak ve tasarım ile gelen bu monitörün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
Basın Bülteni
Huawei yeni MateBook D serisinin lansmanını gerçekleştirdi
Huawei, ultra hafif Huawei MateBook D Serisi’ni Barselona’da düzenlediği lansmanda duyurdu. Genç kullanıcılar için tasarlandığı ifade edilen, farklı ekran boyutlarına sahip serinin detayları da belli oldu.
Huawei PC ve Tablet Ürün Bölümü Başkanı Wang Yinfeng, ürünle ilgili yaptığı açıklamada; “Bilgisayar kategorisi ürünlerimizde, her yenileme döneminde farklı deneyimler sunma misyonumuzu bu seride de sürdürüyoruz. Huawei MateBook D ile genç tüketicilerimiz için en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Şık tasarımı ve güçlü yapısıyla yeni MateBook D serisi, üretkenlik yeteneklerinin yanı sıra, oyunlarda da mükemmel bir performans sergilemek için tasarlandı” dedi.
Seri, yüzde 87‘lik ekran/gövde oranına sahip, incelen çerçeveler ve entegre kamera, cihazın form faktörünü daha kompakt bir hale getirdiği söyleniyor. FullView olarak adlandırılan ekran teknolojisine ve parlama önleyici 16: 9 IPS paneline sahip seri, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor. Kullanıcılar için daha güçlü göz koruması sağladığını iddia edilen cihaz düşük mavi ışık emisyonu ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip olarak piyasaya çıkıyor.
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MateBook D teknik özellikleri neler sunuyor?
Huawei MateBook D AMD serisi, AMD Ryzen işlemci desteğine sahip, AMD Radeon Vega 8 Graphics ile grafik desteği sunan seri, Huawei Shark Fin Fan 2.0 adlı soğutma sistemini içeriyor. Bu sistemin, dizüstü bilgisayar performansının artışı için hava akışını dinamik olarak optimize ettiği ifade ediliyor.
Serinin 10. nesil Intel Core işlemcili sürümü de görüntü ve video düzenleme, 3D model oluşturma işlevlerinde ve oyunlarda kadar yüksek bir performans iddiasıyla geliyor. 2 GB yüksek hızlı GDDR5 VRAM ve NVIDIA® GeForce® MX250 grafik kartı, görüntü ve video düzenleme görevleri için kullanılıyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin Intel ve AMD işlemcili modellerinin ayrıca kendi içinde versiyon seçenekleri de bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi’nin 15,6 inçlik versiyonu 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip olarak geliyor. 14 inç’lik versiyonu ise 322,5 x 214,8 x 15,9 mm olarak ölçülüyor. Seri 56 WH pile sahip bulunuyor.
Huawei MateBook D Serisi, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduruyor. 8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip Huawei MateBook D Serisi PCIe arabirimini kullanıyor. SSD ve SSD+ sabit disk seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor. Cihazın düşmesi durumunda sabit diskte saklanan verileri koruyan G-sensörü bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca çift antenli WLAN modülü de cihazda entegre olarak yer alıyor.
Seri, yenilendiği söylenen Huawei Share özellikleriyle sayesinde diğer cihazlarla daha etkin bir bağlantı sağlayabildiği iddiasında da bulunuyor.
Yenilikçi, hafif ve güçlü sloganıyla çıkan seriye dair, -özellikle Türkiyeli tüketicilerin günümüzde birincil önceliği haline gelen- fiyat konusunda ise henüz bir veri bulunmuyor.
Donanım
Qualcomm, akıllı telefonlar için dünyanın en büyük parmak izi sensörünü tanıttı
Qualcomm, şu anda Samsung Galaxys S10‘un çarpıcı ekranı altında yer alan ve 3D Sonic sensör adıyla ekran altında gömülü halde bulunan ultrasonik parmak izi tarayıcısını tanıtan ilk şirketti. Aradan geçen bir yılın ardından Amerikalı şirket, 3D Sonic Max adıyla bir parmak izini üç boyutlu olarak doğru bir şekilde taramayı vaat eden yükseltmeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Kullanıcıların yalnızca bir parmak izi taramasına izin veren ilk sensörün aksine, 3D Sonic Max aynı anda iki parmak izi taranmasına olanak sağlıyor. Qualcomm’un ekrandan parmak izi okumada son noktası olan 3D Sonic Max, önceki nesle göre 17 kat daha büyük bir tanıma alanı sunuyor. Bu sensör sayesinde ekranın alt kısmı komple tarama alanı oluyor. Ayrıca, aynı anda iki parmak ile kimlik doğrulama, artan hız ve kullanım kolaylığı ile daha fazla güvenlik sağlıyor.
Bu özellikler, 3D Sonic Max’i dünyanın en büyük ekrandan parmak izi okuyan sensörü yapıyor. İki parmaklı kimlik doğrulamasını sağlayan sensör, sahteciliği ve yanlış sonuçları önlemek için 1 :: 50.000 yerine 1 :: 1.000.000 oranında yanılma payı vaat ediyor. Ayrıca, Qualcomm yeni sensörünün öncekinden daha hızlı olduğunu söylemesine rağmen ne kadar hızlı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Hangi cep telefonu üreticilerinin Qualcomm’un yeni parmak izi sensörünü telefonlarında kullanacağı henüz bilmiyoruz ancak Samsung müşterilerinden biri olacak gibi görünüyor.
Donanım
ASUS, AMD Ryzen destekleyen TRX40 serisi anakartları duyurdu!
Asus, yayınladığı basın bülteni itibariyle yeni nesil ÂMD Ryzen Threadripper destekleyen anakartlarının duyurusunu gerçekleştirdi.
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Asus’un anakartları, ROG Zenith, ROG Strix ve ASUS Prime modelleri itibariyle, gelişmiş performans optimizasyonu, yeni nesil bağlantı seçenekleri ve daha fazlasını getiriyor.
Hem oyuncular hem de üst seviye iş çözümleri için birebir!
ROG Zenith 2 Extreme, tüm sınırları zorlamayı seven kullanıcı ailesi için birebir ve eşsiz dinamikler oluşturmaya geliyor. 16 aşamalı işlemciye gücünü veren VRM’ler, fanlı soğutma blokları ve RGB severler için LiveDash OLED; anakarta dahil edilen donanım parçaları arasında.
ROG Strix TRX40-E Gaming, isminden anlaşılacağı üzere yine Zenith serisine benzer özelliklerle fakat yazılım tarafında özelleştirmeler yaratılabiliyor.
ASUS Prime TRX40-Pro, daha çok profesyonel iş çözümleri ve temeli sağlam tutmayı isteyen kullanıcıları için önerilen üstün bağlantı seçenekleri çevresel ses desteğiyle taçlandırılmış. Realtek’in S1220 ses kodeklerini kullanan firma, daha yüksek ses için DTS X:Ultra desteği mevcut kulaklıklar ve hoparlörler için etkileyici bir 3D çevresel ses deneyimi sağlıyor.
ROG Zenith II Extreme: Tüm sınırları zorlamak isteyen kullanıcılar için geliştirildi!
ROG Zenith II Extreme, 3. Nesil Threadripper işlemcilerin çekirdek ve bellek saat hızlarının sınırlarını zorlamak isteyen profesyonel kullanıcılar ve oyunseverler için ideal bir anakart olarak dikkat çekiyor.
Gelişmiş 16 güç aşamalı VRM tasarımına sahip olan Zenith II Extreme, en ileri seviyedeki hız aşırtma denemelerinin bile üstesinden gelebiliyor. Zenith II Extreme’nin ana VRM soğutma bloğu iki yarı pasif fan kullanıyor. Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman çalışmaya başlayacak kadar akıllı olan bu fanların her biri Fan Xpert 4 aracı tarafından kontrol edilebiliyor.
USB hızındaki tüm yenilikler de Zenith II Extreme’de yer aldığından anakart en yeni çevre birimlerine hazır olarak geliyor. Arka panelde 10 Gbps işlem hacmine sahip yedi adet USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Daha da önemlisi, kartta 20 Gbps bant genişliğine sahip süper hızlı USB 3.2 Gen 2×2 Type-C bağlantısı da bulunuyor.
Ayrıca, ön panelde bir çift USB 3.2 Gen 2, dört adet USB 3.2 Gen 1 girişi ve üç adet de USB 2.0 başlığı yer alıyor.
ROG Strix TRX40-E Gaming: Tüm kontrolü elinize alın
ROG Strix TRX40-E Gaming, ileri seviye performansa sahip bir anakart. Tüm bu gücü, olağanüstü özelleştirme seçenekleri ve 1.3 inç LiveDash OLED ekran ile standart ATX biçimine sığdırmayı da başarıyor.
M.2 soğutma bloğu ve ses devresi korumalarına uzanan çarpıcı açılı tasarımı sayesinde çoğu kısmı kapalı bir yapıya sahip olan anakart, bu sayede RGB LED aydınlatmanın her tonunda mükemmel bir görünüm sunuyor.
Kart ayrıca, depolama aygıtları ve çevre birimleri için de birçok farklı seçenek sunuyor. Her biri dörder PCIe 4.0 veri yoluna bağlı olan üç adet M.2 soketi ve sekiz SATA girişi kartın kenarını süslüyor. Arka kısımda ise 10 Gbps bant genişliğine sahip, biri Type-C türünde sekiz USB 3.2 Gen 2 girişi yer alıyor. Bunlara ek olarak dört adet de USB 2.0 Type-A girişi bulunuyor. Strix TRX40-E Gaming, standart fan başlıklarına ek olarak hem AIO hem de özel döngülere sahip soğutma sistemleri için özel başlıklar sunuyor.
Yeni kart, üç adet de ağ kontrolcüsü içeriyor. Kartta Intel AX200 Wi-Fi 6 adaptörü ve Bluetooth 5 bağlantısına ek olarak, 2.5 Gbps Realtek Ethernet kontrolcüsü ve Intel I211-AT Gigabit Ethernet kontrolcüsü yer alıyor. Strix TRX40-E Gaming, ses deneyimi içinse SupremeFX S1220 ses codec’i ve DTS Sound Unbound desteği sunuyor.
ASUS Prime TRX40-Pro: Tüm 3. Nesil Threadripper modelleri için profesyonel altyapı!
Prime TRX40-Pro, video kurgulama ve 3D render alma gibi çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden yararlanan yaratıcı iş yükleriyle çalışan profesyonel kullanıcılar ve bilgisayar tutkunları için güvenilir bir altyapı sunuyor.
Kartın sade ve futuristik tasarımına katkıda bulunan fırçalanmış alüminyum VRM soğutma bloğu, ısıyı 16 aşamalı güç dağıtımı alt sisteminden uzaklaştırıyor.
Prime TRX40-Pro, PCIe 4.0 x4 bant genişliğine ayarlı üç adet M.2 yuvası içeriyor. Çok büyük video dosyalarıyla çalışan içerik üreticiler, kurgu sırasında giriş çıkış bant genişliği ve kesintisiz video oynatma elde etmek için birden fazla NVM Express® (NVMe) aygıtıyla RAID dizisi oluşturabiliyor.
Tüm teknik detaylar, aşağıda paylaşmış olduğum tablodan görüntüleyebilirsiniz.
|Model
|ROG Zenith II Extreme
|ROG Strix TRX40-E Gaming
|Prime TRX40-Pro
|CPU
|3. Nesil Ryzen™ Threadripper™ işlemciler için AMD sTRX4 Soket
|Yonga seti
|AMD TRX40 Yonga Seti
|Biçim
|EATX
|ATX
|ATX
|Bellek Yuvaları /
Maksimum Kapasite
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|8 DIMM / 256GB DDR4
|Birden Fazla GPU Desteği
|3 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|2 YOLLU SLI/CFX
|Genişleme Yuvaları
|PCIe 4.0 x16
|4
|3
|3
|PCIe 4.0 x4
|0
|1
|1
|SATA 6Gb/s
|8
|8
|8
|M.2
Miktar x Maks. Uzunluk (Mod)
|5
|3
|3
|2 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|1 x 22110
(PCIe 4.0 + SATA modları)
|3 x 2280(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|2 x 22110(PCIe 4.0)
|USB 3.2 Gen 2×2
|1
|Yok
|Yok
|USB 3.2 Gen 2 ön panel bağlantısı
|2
|1
|1
|USB 3.2 Gen 2
|1 x Type-C™ ve 6 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 7 x Type-A
|1 x Type-C™ ve 3 x Type-A
|USB 3.2 Gen 1
|8
|4
|10
|Ethernet
|Aquantia®AQC-107 10G LAN
Intel®I211AT
|Realtek®2.5G LAN
Intel®I211AT
|Intel®I211AT
|Aquantia® AQC-107 10G Ethernet
|Realtek 2.5G Ethernet
|Yok
|Kablosuz / Bluetooth
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Intel® Wi-Fi 6 AX200
2×2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac/ax çift frekans bandı desteği 2.4/5 GHz
|Yalnızca Wi-Fi E anahtarı
|Bluetooth v5.0
|Bluetooth v5.0
|Ses Codec
|SupremeFX S1220
|SupremeFX S1220
|Realtek S1220
|Ses Efektleri
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS® Sound Unbound
Sonic Studio III
Sonic Radar III
Sonic Studio Virtual Mixer
|DTS : X® Ultra
|Su Pompası Başlığı
|2
|1
|1
|M.2 soğutma çözümleri
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
DIMM.2 soğutma bloğu
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Alüminyum M.2 soğutma bloğu koruması
|Aura Aydınlatma Kontrolü
|Evet
|Evet
|Evet
|4 pim RGB Başlığı
|2
|2
|2
|Adreslenebilir Gen 2 RGB Başlığı
|2
|2
|2
|LiveDash OLED
|Evet (1.77″ / renkli)
|Evet (1.3″)
|Yok