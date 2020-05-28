Redmi Display 1A monitörü tanıtıldı!

Redmi, yeni bilgisayar monitörü Display 1A modelini duyurdu. Monitör, 23.8 inç büyüklüğü, teknik özellikleri ve uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, akıllı telefonlarının dışında ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Redmi Smart TV ve RedmiBook dizüstü bilgisayar gibi ürünler çıkaran şirket, bunların yanına şimdi de bir bilgisayar monitörü ekledi.

Oldukça şık bir tasarımı ve çerçeveleri konumuna göre ince olan model, çoklu kurulumlarla da oldukça uygun olduğu görünüyor. 23,8 inç boyutunda olan Redmi Display 1A, LCD IPS panelinde 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. 250 nit parlaklığı bulunan ve 1000:1 kontrast değeri sunan cihaz, bünyesinde standart bağlantılar taşıyor. Ayrıca 60 Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, griden griye 6 ms gecikmeye sahip.

Redmi’nin yeni monitörü, 178 derecelik görüş açısı sunuyor ve mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını içeriyor. Display 1A bağlantı noktasında bir adet VGA ve bir adet de HDMI bağlantısı içeriyor. Monitör, 26 Mayıs’ta Redmi 10X serisi akıllı telefonlar, yeni bir Redmi Smart TV serisi ve Redmibook dizüstü bilgisayarlar ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Söz konusu monitörün bu özelliklerinin yanında en çok merak edilen kısmı ise elbette fiyatı. İlk olarak Çin pazarında çıkmasın beklenen Redmi Display 1A modelinin fiyat etiketi ise yalnızca 83 dolar olarak belirlenmiş. Oldukça şık bir ayak ve tasarım ile gelen bu monitörün ülkemize ne zaman geleceği ise henüz belli değil.