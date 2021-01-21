Redmi, Dimensity 1200 işlemcili oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak

Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyetlerine devam eden Redmi, 2021 yılı içerisinde oyunculara hitap eden ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Redmi’nin genel müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, telefon MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setinden gücünü alacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10T Lite modeli Türkiye’ye geliyor

reklam

Eskiden akıllı telefon denince aklımızda tek bir şey canlanırdı; kameralı, dokunmatik, internete girebilen, oyun oynayabildiğimiz vs. aşağı yukarı kafımızda bu tarzda bir telefon formu canlandırırdık. Fakat son birkaç yıldır akıllı telefonlar kendi içlerinde farklı farklı sınıflara ve formlara bölünmüş durumdalar. Buna örnek olarak katlanabilir telefonları, oyuncu telefonlarını, çift ekranlı telefonları gösterebiliriz. Farklı farklı sınıflara bölünen akıllı telefon sektörünün oyuncuları da, doğal olarak birbirleriyle rekabet içerisindeler.

Bu oyuncuların başında gelen firmalardan bir tanesi de, Redmi. Xiaomi’nin sıradan bir akıllı telefon serisi olmaktan çıkarak yepyeni bir marka haline gelen Redmi’nin ürün portföyü son zamanlarda artmaya başladı. Bildiğiniz üzere Redmi’nin son kullanıcıya hitap eden ürün portföyünde yalnızca akıllı telefonlar değil, TV’ler ve dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Yalnız diğer tüm ürünleri şöyle dursun, Redmi esasında telefon odaklı bir marka ve bu bağlamda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Redmi, ilk oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak!

Markanın 2021 yılında akıllı telefon sektörüne katacağı yeniliklerle alakalı olarak birinci ağızdan açıklama geldi. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde oyunculara özel çıkaracakları ilk oyuncu telefonundan bahsetti. Mediatek Dimensity 1200 yonga setini bünyesinde barındıracak oyuncu telefonunda 5G desteği de yer alacak.

Hatırlayacak olursak Dimensity 1200, geçtiğimiz günlerde MediaTek tarafından tanıtılmıştı. 6 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1200’de 5G, yapay zeka gibi günümüzün olmazsa olmazı diyebileceğimiz teknolojiler yerleşik olarak geliyor. İşte Redmi’nin bu yıl piyasaya süreceği oyuncu telefonu, Dimensity 1200 işlemcinin tüm özelliklerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak.

Telefonla alakalı şimdilik ayyuka çıkmış hiçbir detay bulunmuyor, fakat Redmi Genel Müdürü tarafından duyurulduğuna göre çok da uzakta olmasa gerek. Bakalım, telefon ayrı bir seri olarak mı yoksa Redmi’nin halihazırdaki bir serisine dahil olarak mı piyasaya sürülecek, çok yakında göreceğiz.