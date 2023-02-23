Xiaomi ülkemizde akıllı telefonları, akıllı bileklikleri, robot süpürgeleri, TWS kulaklıkları ve son zamanlarda Air Fryerlarıyla tanınan bir firma. Çinli şirketin piyasaya çıkardığı birçok kulaklık çok sevilerek kullanılıyor. Bunların başında da 400 TL fiyat bandında fiyatına göre çok güzel özellikler sunan Redmi Buds 3 Lite geliyor. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi, Redmi Buds 3 Lite’ın yeni nesli olan Redmi Buds 4 Lite‘ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Redmi Buds 4 Lite, M2236E1 model numarasıyla Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA) BAE sertifikası aldı. Yetkili makam, yeni kulaklıkların herhangi bir özelliğini açıklamasa da, kulaklığın yakında piyasaya çıkacağına dair ipuçları veriyor. Redmi Buds 4 Lite’ın halihazırda Çin pazarında satılmasından mütevellit cihaz hakkında tüm bilgilere sahibiz.

Redmi Buds 4 Lite bir önceki nesil olan Redmi Buds 3 Lite’ın aksine saplı bir tasarıma sahip. Bunun yanı sıra düşük bozulma, daha zengin bas ve daha net yüksek tonlar sunduğu iddia edilen 12 mm’lik dinamik bir sürücü ile birlikte geliyor.

Sadece kutunun kapağını açarak kulaklıkları akıllı telefonunuza bağlamanıza olanak sağlayan Google Fast Pair desteği cihazda mevcut. TWS kulaklık daha düzgün bağlantı için Bluetooth 5.3’e sahip. Redmi Buds 4 Lite, aramalar için düşük gecikme süresi ve yapay zeka gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor.

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Batarya tarafında ise Xiaomi, kulaklıkların 5 saate varan bir pil süresi olduğunu iddia ediyor. Bu süre kutu ile birlikte 20 saate kadar çıkarılabiliyor. Kulaklığın IP54 sertifikası bulunuyor. Üzerinde dokunmatik kontrollere sahip. Cihazın küresel pazarsa 30 dolar bandında satışa çıkması bekleniyor.