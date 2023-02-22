realme, bildiğiniz gibi GT Neo 5 telefonunu bu ayın başlarında tanıttı. Telefon önümüzdeki hafta MWC 23 etkinliğinde GT3 olarak küresel pazarlar için tanıtılacak. Bugün ise sürpriz bir şekilde Realme GT Neo 5 SE modellinin özellikleri ortaya çıktı. Digital Leak Station‘a göre, telefon Snapdragon 8+ Gen 1 yerine yaklaşan Snapdragon 7+ Gen 1 tarafından desteklenecek. Bu yüzden orta segmentte yer alacak diyebiliriz.

Son söylentilere dayanarak, SM7475 model numarasına sahip Snapdragon 7+ Gen 1’e sahip telefon, AnTuTu’da bazı Snapdragon 8+ Gen 1 telefonlara çok yakın olan 1.029.731 puan aldı. Ancak özellikler henüz mevcut değil.

Yeni orta yollu telefon Neo5’e benzer bir yapıda olacak. Telefon selefindeki 1.5K çözünürlüğünde AMOLED ekranı koruyacak. Benzer büyük matris modülüne ve benzer bir lens düzenlemesine sahip Omnivision OV64M sensörlü 64MP arka kamera kullandığı söyleniyor. Ancak bunun kamera modülünün yakınındaki şeffaf kısmı ve ayrıca RGB ışığını çıkardığı söyleniyor.

Bunun yerine, sızıntıya göre MRTRIX PORF 1.79F/EFL 25MM lens kullanılacak. 150W SuperVOOC hızlı şarj ile 5000mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefonun 300 dolar gibi bir fiyata sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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MWC 2023 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak olan telefon Avrupa pazarına da giriş yapacak. Fiyat/performans açısından oldukça doyurucu olacak olan bu telefonun Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Snapdragon 7+ Gen 1 yonga seti sayesinde sınırlarını zorlayacak olan bu telefon karşısında bakalım OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi isimler ne yapacak?