Xiaomi, Redmi Buds 4 Active kablosuz kulaklıklarını küresel pazara sundu. Redmi markasının en yeni kulaklıklarının piyasaya sürülmesi bu kez Çin’e özel değil. Redmi Buds 4 Active, selefi Redmi Buds 4’e göre çeşitli iyileştirmelerle birlikte geliyor. İşte yeni kablosuz kulaklığın sunduğu her şey!

Redmi Buds 4 Active AirPods’u Ağlatmaya Geldi!

Buds 4 Active, bir önceki modeldeki 10 mm’lik sürücülerden daha iyi olan 12 mm’lik sürücülerle donatılmış. 12mm sürücüler önemli bir gelişme olsa da, Buds 4 Active aktif gürültü engelleme seçeneklerinde yetersiz kalıyor. Standart Buds 4 Active, ortam sesi için aktif gürültü engelleme, normal ve şeffaf modlara sahipken Buds 4 Active yalnızca aktif gürültü engelleme ve normal modlara sahip.

Redmi Buds 4 Active, IPX5 toza ve suya dayanıklılık derecesine sahip Buds 4’ün aksine IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu da onu su sıçramalarından ziyade terleme gibi suya daha az maruz kalınan durumlara uygun yapıyor.

Redmi Buds 4 Active, selefinden farklı bir tasarımla geliyor. Cihaz, Buds 4’e kıyasla daha büyük kulaklıklara ve daha yuvarlak bir şarj kutusuna sahip. Bu model, şarj kutusu ile 28 saate kadar çalışma imkanı sunuyor. Kulaklıkların kendisi tek bir şarjla 5 saate kadar oynatma sunuyor. Bu da cihazın segmenti düşünüldüğünde gayet yeterli.

Redmi Buds 4 active ayrıca 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar dinleme süresi sağlayarak hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Kulaklıklar Bluetooth 5.3 bağlantısını ve Google Fast Pair özelliğini destekliyor. Kulaklıklar için çift dokunma, üçlü dokunma ve basılı tutma gibi çeşitli dokunmatik kontroller var. Bu dokunmatik işlevler, müzik çalma, bir aramayı yanıtlama veya reddetme ve düşük gecikme modunu etkinleştirme gibi işlemler için kullanılabiliyor.

Redmi Buds 4 Active şarj kutusu ile birlikte 42g ağırlığında ve 440mAh pil kapasitesine sahip. Kulaklıklar yalnızca SBC codec’ini destekliyor ve Xiaomi web sitesinde yalnızca siyah renkte mevcut. Redmi Buds 4 Active fiyatı henüz Xiaomi tarafından sağlanmadı. Ancak cihazın segmenti göz önünde bulundurulduğunda fiyatın nispeten uygun olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi’nin yeni kulaklıklarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!