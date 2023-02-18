Xiaomi‘nin alt markası olan ve uygun fiyatlı modelleri ile isminden sıkça söz ettiren Redmi’den yeni telefonlar gelmeye tam gaz devam ediyor. Firmanın bu yıl Redmi A2 modelini yenileyeceği ve 100 dolarlık fiyat ile satışa sunacağı ortaya çıktı. Telefonun ayrıca özellikleri de sızdırıldı.

Söylentilere göre telefonda; 6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran yer alacak. Gücünü MediaTek’in Helio G36 yonga setinden alacak olan telefonda 2 GB RAM bulunacak. 32 GB dahili depolama birimini 512 GB‘a kadar microSD kart ile artırma imkanı sunacak olan firma, telefonda ilginç bir şekilde Android 13 Go işletim sistemine yer verecek. Bu işletim sisteminin 2 GB RAM ile nasıl çalışacağını merakla bekliyoruz.

Telefonun arkasında 8 Megapiksel ve önünde ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Kutusundan 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan telefonun 100 dolarlık fiyatı ile rakipleri karşısında büyük bir koza sahip olacağını düşünüyoruz.

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Öncelik olarak Çin ve Hindistan pazarına gelecek olan bu telefonun Türkiye pazarına da gelmesini bekliyoruz. Mart ayı içerisinde tanıtılacağı söylenen yeni A2 karşısında bakalım OPPO, Vivo ve Huawei gibi isimler ne yapacak?

İçindekiler Redmi A2 özellikleri

Redmi A2 özellikleri Redmi A2 özellikleri

6.52 inç büyüklüğünde 1600 x 720 çözünürlüğünde LCD ekran

2.2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G36 12nm işlemci

IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz GPU

2GB RAM

32GB dahili depolama / microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir bellek

Android 13 Go Sürümü

LED flaşlı 8MP arka kamera

5MP ön kamera

3,5 mm ses jakı

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS

10W şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya