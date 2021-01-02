Redmi 9T modelinin lansman tarihi belli oldu

Özellikle de ilk iPhone modelinin gelişinin ardından telefonlarda yaşanan devrim süresince tasarımlarda farklı değişimlere şahit olduk. Klavyeler, tuşlar, girişler, kenarlar, hepsi teker teker yok oldular. Şimdi ise telefonlardan başka bir çıkartma daha yapılabilir.

Bir telefonun görünüş ve işlevi açısından en uygun tasarımının ne olduğu konusunda sorular ve çalışmalar hala devam ediyor. 2021 yılı ise bu soru için çok sade bir çözüm önerisi sunmaya aday.

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Apple, genelde bu tip devrimsel tasarım kararlarını alma cesaretini gösteren ve diğer markalarca takip edilebilen yenilikleri sunan ilk markalardan oluyor. Yine gelen söylentilere göre ise yeni cihazlarından birinde firmanın şarj girişini kaldıracağı söyleniliyor. Gelin, şarj girişinin çıkarılmasıyla alakalı olarak yürütülen birkaç fikre bir göz atalım.

iPhone şarj girişi olmayan telefonlar ile önce tasarım amaçlanıyor

Bu tip telefonların üretiminde ilk olarak amacın tabii ki görünüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazda daha az engelin olması daha temiz bir görüntü ve hissiyat oluşturma potansiyeline sahip. Aynı zamanda şarj girişlerinin sürekli kullanımları telefonun dayanıklılığı ve sürekliliği için de bazı sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla muhtemel bu seçimle bu duruma da bir çözüm bulunabilir.

Aynı zamanda bu seçim cihazların su geçirmezliklerine ve daha dayanıklı telefonlar oluşturulmasına olumlu etkide bulunabilecekken; telefonun içerisinde daha büyük bataryalar gibi başka elementlere de fazladan yer açabilir. Yani kulaklık girişinin çıkarılmasıyla şahit olduğumuz olumlu yanlar, bu durumda da tekrar edebilir.

Tabii ki bu seçimin olumsuz etkileri de yok değil. Şarj girişinin çıkartılmasıyla kullanılacak olan kablosuz şarj özelliği her ne kadar bazen işimize gelebilse de; işlevin bazı zamanlar çalışmasında sorunlar oluşabildiğini ve fazlaca ısınmaya neden olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bununla birlikte kablosuz şarj dolum süresinin kablolulara göre oldukça uzun olduğunu ve daha düzgün çalışmaları için belirli ve nispeten pahalı şarj cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu da unutmamalıyız.

Bununla alakalı son olarak güç girişleri birçok kişi tarafından aksesuar ve bilgisayarlara veri alışverişi için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu girişlerin çıkartılması bu açıdan da bir sorun teşkil edebilir.

Apple, bu alana odaklanmaya devam ediyor

Apple, aslında iPhone 12 serisi telefonlarıyla getirdiği MagSafe ile hızlı ve stabil şarj sorunu için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Onun dışında bu özelliği kullanan birçok aksesuar da piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Apple’ın kablosuz şarjın üstüne düşmesi dikkatleri bu alana daha çok yöneltse de; yine de hala küçük bir kesime hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Bu alandaki hazırlıklar ve çalışmalar firmanın 2021 yılında şarj girişi olmayan bir telefon çıkarmayı planladığını gösterebilirler. Ancak herhangi bir iPhone cihazının yılın son çeyreğine girmeden piyasaya çıkması çok zor. Dolayısıyla da cihazların toplu üretimi başlamadan önce nispeten güvenilebilecek herhangi bir sızıntı veya bilginin gelmesi de oldukça düşük ihtimal.

Yani Apple özelinde telefon firmalarının bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini bekleyip görmemiz gerekecek.