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TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı

Redmi 9C kutu açılışı ile beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Xiaomi Türkiye Fabrikası ziyaretinde görünen Redmi 9C’nin Çin’de üretilen versiyonuna göz atıyoruz.

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TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı

Not: Videoda da bahsedildiği gibi ürün Türkiye fabrikasında üretilen değildir. 2020 Aralık ayından bu yana global olarak satılan Redmi 9C’nin Mi Store Özdilek mağazasında da satılan sizlerin de şu anda sahip olabileceğiniz haline göz atmak istedik.

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Redmi 9C özellikleri

Boyut: 164.9 x 77 x 9 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,53 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G35
Grafik: PowerVR GE8320
RAM: 2 GB / 3 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB (+ MicroSD)
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 5 MP
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 10 Watt
Fiyat: 1800 TL – 2600 TL

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Video

Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3

Yazan:

Xiaomi Mi 10T modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.

Göz atmak isteyebilirsiniz;  POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2

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Geçtğimiz ay Poco X3 NFC cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Xiaomi Mi 10T hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.

Xiaomi Mi 10T özellikleri;

  • Ekran Boyutu: 6.67 inç
  • Ağırlık: 216 g
  • Ekran: FHD+ IPS LCD
  • İşlemci: Snapdragon 865
  • RAM: 8 GB RAM
  • Depolama: 128 GB
  • Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP
  • Ön Kamera: 20 MP
  • Batarya: 5000 mAh
  • Hızlı Şarj: 33W Hızlı Şarj
Adventure İstanbul
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Kamera Kıyaslama

Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma

Yazan:

kamera kıyaslama

Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma

Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma

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Oppo, Samsung, Huawei ve Xiaomi’nin amiral gemisi modelleri diye adlandırdığımız, ürün gamının en tepesinde olan modellerinin video performanslarını karşılaştırdık. Şampiyonlar ligi yarı final mücadelesi olarak bu karşılaştırmayı değerlendirmiş olsak hiçte yanlış olmaz. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.

İyi seyirler…

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Adventure İstanbul
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Markalara Sorun

Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Yazan:

Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.

İlginizi çekebilir; Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var!

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Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu

Soruların Zaman Çizelgesi;

00:35 – eenes_bayramm
Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz

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02:22 – talha_altuntass
Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

03:33 – Erenimdat
Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?

05:07 – tutkucemcivelek
Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.

06:27 – onurkaradem1r
Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?

07:17 – elhi95
Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.

08:27 – kralice.eclipsa
vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?

10:07 – muratboyraz58
Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.

11:13 – Kutay Çetinkurt
Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?

12:32 – Selim Akdag
Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka

Adventure İstanbul
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