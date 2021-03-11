A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!

Bildiğiniz üzere başta Oppo olmak üzere diğer markalar da ülkemize yatırım yaptı ve birer birer üretim tesislerini burada faaliyete geçirmeye başladı. Ayrıca Oppo dışında; Xiaomi, Samsung, Vivo markaları da fabrika açacağını ve üretime geçeceğini duyurmuşlardı. Bu markalardan Oppo hızlı çıktı ve ilk yerli üretim telefon olarak A15S modelini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aracılığı ile Twitter’dan duyurmuş oldu.

Bakmakta fayda var: Oppo Türkiye’de üretime resmen başladı!

reklam

Hiç vakit kaybetmeden Eray ile birlikte Oppo A15s hakkındaki teknik detayları, ithalat yoluyla gelmiş olsa fiyatı ne olurdu ve ülkemizde üretildikten sonraki olmasını umduğumuz fiyatını değerlendirdik.

İyi seyirler…