Redmi 9 teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!

Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, önümüzdeki günlerde 9 serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Markanın giriş-orta segment telefonları arasında yer alacak olan Redmi 9 modelinin özellikleri ve fiyatlandırması, tanıtımına kısa süre kala ortaya çıktı!

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Redmi 9 serisi, fiyat/performans seviyesini karıştırmaya geliyor!

Redmi 9 modelinin tasarımı, daha önce yayınlanan birkaç sızıntıda net şekilde görüntülenmişti. Teknik özellik tarafı ise şimdi daha da netleşti. Kısaca hatırlamak gerekirse, plastik bir gövdeye sahip olacak cihaz tasarımsal olarak Redmi Note 8 Pro ile benzerlik gösteriyor. Renk seçeneği olarak ise siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 alternatifin sunulacağı belirtiliyor.

6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise telefonun ait olduğu segmente göre makul görünüyor. Artık pek çok yeni telefonda göremediğimiz microSD kart desteği de Redmi 9’da yer alıyor.

Redmi 9’un kamera alanı ise cihazın en zayıf noktalarından biri gibi görünüyor. Dörtlü arka kamera dizilimine sahip olan telefon, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. 75/118 derecelik iki ayrı geniş açı modu, makro ve derinlik sensörü ise arka kamera yetenekleri arasında bulunuyor. Bunun yanında ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlükte bir sensör barındrıyor.

5.020 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip telefon, USB-C girişi sayesinde 18W hızlı şarj desteğini unutmuyor. 25 Haziran’da tanıtılacak telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 125 Euro fiyat ile sunulacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı sürüm ise 135 Euro’dan alıcı bulacak.