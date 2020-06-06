Akıllı Telefonlar
Redmi 9 teknik özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı!
Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, önümüzdeki günlerde 9 serisinin yeni modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Markanın giriş-orta segment telefonları arasında yer alacak olan Redmi 9 modelinin özellikleri ve fiyatlandırması, tanıtımına kısa süre kala ortaya çıktı!
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Redmi 9 serisi, fiyat/performans seviyesini karıştırmaya geliyor!
Redmi 9 modelinin tasarımı, daha önce yayınlanan birkaç sızıntıda net şekilde görüntülenmişti. Teknik özellik tarafı ise şimdi daha da netleşti. Kısaca hatırlamak gerekirse, plastik bir gövdeye sahip olacak cihaz tasarımsal olarak Redmi Note 8 Pro ile benzerlik gösteriyor. Renk seçeneği olarak ise siyah, mavi ve mor olmak üzere 3 alternatifin sunulacağı belirtiliyor.
6.53 inç boyutunda Full HD+ IPS ekrana sahip olan Redmi 9, gücünü MediaTek’in Helio G80 işlemcisinden alacak. 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleri ise telefonun ait olduğu segmente göre makul görünüyor. Artık pek çok yeni telefonda göremediğimiz microSD kart desteği de Redmi 9’da yer alıyor.
Redmi 9’un kamera alanı ise cihazın en zayıf noktalarından biri gibi görünüyor. Dörtlü arka kamera dizilimine sahip olan telefon, 13+8+5+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. 75/118 derecelik iki ayrı geniş açı modu, makro ve derinlik sensörü ise arka kamera yetenekleri arasında bulunuyor. Bunun yanında ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlükte bir sensör barındrıyor.
5.020 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya sahip telefon, USB-C girişi sayesinde 18W hızlı şarj desteğini unutmuyor. 25 Haziran’da tanıtılacak telefonun 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip versiyonu 125 Euro fiyat ile sunulacak. 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı sürüm ise 135 Euro’dan alıcı bulacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefon patenti aldı!
Akıllı telefon markaları, son dönemde katlanabilir telefon modellerine yönelik çalışmalarını hızlandırmış durumda. Samsung ve LG’nin ardından Xiaomi de katlanabilir konsepti benimseyen farklı bir akıllı telefon tasarımının patentini aldı!
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Xiaomi, yeni telefonuyla Huawei Mate Xs’e rakip olabilir!
Son olarak LG’nin hibrit formdaki telefon patentini paylaşan LetsGoDigital, şimdi de Xiaomi’nin katlanabilir telefon çalışmasını gözler önüne serdi. Dönem dönem katlanabilir telefonlara ilişkin konseptleri basına yansıyan markanın son patenti ise doğrudan Huawei Mate Xs modelini anımsatıyor.
Çin Patent Ofisi (CNIPA) tarafından tescillenen patentte ekran dışa doğru açılarak tablet formunu alıyor. Bu tasarımın bir benzerini daha önce Huawei Mate Xs’te görmüştük. Cihazın kamera alanı ise arka kısımda kalan ince bir çıkıntıya konumlandırılmış. Dörtlü kamera paketinin yerleşim bakımından LG Velvet’e benzerliği ise gözlerden kaçmıyor. Ayrıca ekran alanında herhangi bir ek kamera bulunmadığı için bu kameralar öz çekim için de kullanılabiliyor.
Katlanabilir telefon pazarında şimdiye kadar herhangi bir model sunmayan Xiaomi, bu alanda çekimser kalmayı tercih ediyor. Bilindiği üzere Huawei Mate Xs ve Samsung Galaxy Fold’un satış fiyatları kullanıcılar tarafından tepki çekmişti. Şimdiye kadar fiyat/performans dengesini korumaya çalışan marka, bundan dolayı doğru zamanı bekliyor olabilir. Son olarak Xiaomi’nin geçtiğimiz günlerce tescillediği bu tasarımın bir akıllı telefon modelinde kullanılıp kullanılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G Fast ve Moto E modellerini duyurdu!
Motorola, uygun fiyatlı telefon arayanlar için Moto G Fast ve Moto E modellerini çıkardı. Her iki telefon da özellikleri itibari ile pazarda rekabetçi olması bekleniyor.
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Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, önceliklerini orta ve giriş seviyesi yeni modellerine vermeye devam ediyor. Moto G Fast ve Moto E modelleri fiyat-performans dengesiyle öne çıkıyor. Şirket bir süre önce de G Power, G Stylus ve Motorola Edge modellerini çıkarmıştı.
Moto G Fast, 6,4 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve delikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 665 işlemciden alan telefon, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 4000mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
Motorola Moto G Fast’in Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 3GB
- Depolama: 32 GB +microSD kart
- Ekran: 6.4 inç Max Vision IPS LCD
- Batarya: 4.000mAh
- Kamera: 16MP f / 1.7, 8MP ultrawide sensör ve 2MP
- Diğer: Parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı ve IP52 su / toz geçirmezlik derecesi
- Fiyat: 200 dolar
Moto E modeli ise 6,2 inçlik 1540×720 piksel çözünürlüğüne ve damla çentikli bir ekran sahip. Gücünü Snapdragon 632 işlemciden alan telefon, 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesinin yanında 3550mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor.
Motorola Moto E’nin Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 632
- RAM: 2GB
- Depolama: 32 GB + microSD kart
- Ekran: 6.2 inç LCD
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: 3.550mAh
- Arka Kamera: 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 5MP
- Diğer: Parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı ve IPx2 sertifikası
- Fiyat: 150 dolar
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2, 5 Agustos’ta tanıtılabilir!
Samsung’un Galaxy Note 20 serisini her yıl olduğu gibi Ağustos’ta tanıtacağı bilgisi sızdırıldı. Sızıntıya göre aynı etkinlikte Samsung Galaxy Fold 2 modeli de tanıtılacak.
Daha önce COVID-19 salgının üretim ve lojistik üzerine etkilerinin Samsung Galaxy Note 20 ve Fold 2 modellerinin tanıtımını geciktireceği haberleri yayılmıştı. Fakat Çinli donga.com üzerinde yapılan haberde söz konusu modellerin tanıtım etkinliği için 5 Ağustos tarihinin belirlendiği iddia edildi. Tabii ki önümüzdeki 2 ay içerisinde bu tarih değişebilir. Ayrıca Galaxy Z Flip 5G modelinin de aynı etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
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Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20+ modellerinin özelliklerini hatırlayacak olursak; Snapdragon 865+ yonga setinden güç alması beklenen modellerin en az 8 GB RAM ile gelmeleri bekleniyor. 6,7 ve 6,9 inç boyutunda olmaları beklenen Note 20 modellerinin, 108 MP çözünürlüklü kamera, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 25W gücünde hızlı şarj özellikleri ile öne çıkacak. Baz modelde 4.000 mAh kapasiteli batarya olması beklenirken, Plus modelinde kapasitenin 4.500 mAh olması bekleniyor. Söz konusu modeller hızlı şarj ve pil kapasitesi konusunda rakiplerinin gerisinde kalmış gibi görünüyor. Tabii ki sızıntılara dayanan bu özellikler haberimize konu olan tanıtım etkinliğinde farklı şekilde duyurulabilir.
Aynı etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 5G modelinin sızan özelliklerine de bakalım. Snapdragon 865 yonga seti ile piyasaya sürülmesi beklenen modelin geçtiğimiz günlerde 15W gücünde hızlı şarja sahip olacağı da ortaya çıktı.