Redmi 9 Prime, ekran özellikleri belli oldu!

Redmi 9 Prime, uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor. Cihazın ekran özellikleri ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi‘nin, çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren alt firması olan Redmi yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi 9 Prime modelini geliştiren ve önümüzdeki hafta piyasaya sürecek olan firma, cihaz ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Firmanın Hindistan yetkilisi Manu Kumar Jain, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın bazı özellikleri hakkında yeni detayları takipçileri ile paylaştı. Full HD+ ekran ile gelecek cihazın, 6.53 inçlik bir ekran boyutuna da sahip olacağı düşünülüyor.

Super excited for the launch of #Redmi9Prime on 4th Aug @ 12 noon! 🤩#PrimetimeAllrounder features best-in-class features, one among them being a display, that no other phone offers in the price band.📱#BackToPrime with #FHD+ display! 📺 RT if you ♥️ this.#Xiaomi ❤️ #FullHD pic.twitter.com/X1v63NjJNc

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 31, 2020