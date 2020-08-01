Akıllı Telefonlar
Redmi 9 Prime, ekran özellikleri belli oldu!
Redmi 9 Prime, uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini almaya hazırlanıyor. Cihazın ekran özellikleri ile alakalı yeni detaylar ortaya çıktı.
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Redmi 9 Prime, Full HD+ ekran ile geliyor!
Xiaomi‘nin, çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren alt firması olan Redmi yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Redmi 9 Prime modelini geliştiren ve önümüzdeki hafta piyasaya sürecek olan firma, cihaz ile ilgili yeni detaylar paylaştı. Firmanın Hindistan yetkilisi Manu Kumar Jain, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın bazı özellikleri hakkında yeni detayları takipçileri ile paylaştı. Full HD+ ekran ile gelecek cihazın, 6.53 inçlik bir ekran boyutuna da sahip olacağı düşünülüyor.
Super excited for the launch of #Redmi9Prime on 4th Aug @ 12 noon! 🤩#PrimetimeAllrounder features best-in-class features, one among them being a display, that no other phone offers in the price band.📱#BackToPrime with #FHD+ display! 📺 RT if you ♥️ this.#Xiaomi ❤️ #FullHD pic.twitter.com/X1v63NjJNc
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 31, 2020
Henüz tüm teknik özellikleri belli olmayan cihaz, gücünü büyük ihtimal ile MediaTek yapımı Helio G80 işlemcisinden alacak. Toplamda beş adet kameranın bulunduğu cihaz, bir adet 8 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta kalan dörtlü kamera kurulumunun ise sırasıyla, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 2 MP makro sensöre sahip olması bekleniyor. Cihazın parmak izi okuyucusunun da kameraların altında yer alacağı öğrenildi. 5020 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihaz, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ancak gelen bilgilere göre kutudan çıkacak olan şarj cihazının 10 W destekli olacağı öğrenildi.
Akıllı Telefonlar
iPhone Çin’de yükselişte!
Amerika-Çin arasındaki krize rağmen Çin‘deki iPhone satışları yükseliş gösterdi.
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iPhone‘un Çin‘deki satışları yılın 2. çeyreğinde %35 artış gösterdi. Çin şuanda dünyanın en büyük telefon marketi konumunda. iPhone, Çin-ABD krizine rağmen yakaladığı ivme ile Çin’deki pazar payını %5.9‘dan %8.5‘e çıkardı. Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, Çin ile ABD’nin yaşamış olduğu önemli fikir ayrılıkları ve çatışmalara rağmen Çin’deki tüketiciler iPhone’a oldukça fazla ilgi göstermiş durumdalar. Çin‘deki telefon pazarında Huawei en yüksek pazar payına sahip marka. Çin‘de önemli pazar payına sahip Xiaomi, Oppo ve Vivo ise yılın 2. çeyreğinde satışları ciddi ölçüde düşen firmalar oldu.
Akıllı Telefonlar
Altın kaplamaya sahip iPhone 12 Pro ortaya çıktı!
Akıllı telefonlar için ultra lüks kaplamalara imza atan Caviar, her yıl duyurulan iPhone cihazlarını tanıtımdan önce ön siparişe açıyor. Markanın önümüzdeki aylarda duyurulacak olan iPhone 12 Pro için özelleştirdiği 18 ayar altın kaplama tasarım ise fiyatıyla dudak uçuklatıyor!
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iPhone 12 Pro için 18 ayar saf altın kaplamalı lüks versiyon geliyor!
Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 12 serisinin planlanandan birkaç hafta daha geç satışa sunulacağını açıklamıştı. Ancak bu durum özelleştirilmiş telefon üreticilerini pek de etkilemeyecek gibi görünüyor. Mobil cihazlar konusunda pahalı tasarımları ile bilinen Caviar, iPhone 12 Pro modeli için tasarladığı kişiselleştirilebilir seçeneklerini duyurdu. Ortaya çıkan tasarımlardan en dikkat çekici olanı ise 18 ayar altının özel işlemeler ile zenginleştirildiği “Victory Pure Gold“ gibi görünüyor.
Rusya’nın ulusal çiçeği olan papatya motiflerine sahip telefonda yalnızca saf altın bulunmuyor. Caviar, toplamda 8 adet 0.48 karat pırlantayı da telefonun köşe kısımlarına eklemeyi başarmış. Bu kadar değerli mücevherlere barındıran iPhone 12 Pro sürümü tam 23.380 dolarlık fiyat etiketine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dudakları uçuklatan fiyatın içerisinde deri saklama kutusu, altın/pırlanta sertifikası ve 3D yazıcı ile isim baskısı gibi detaylar da yer alıyor.
Mücevherler ile zenginleştirilmiş iPhone 12 Pro’nun fiyatını yüksek bulanlar için nispeten daha makul versiyonlar da bulunuyor. Saf karbon ve titanyum kaplama barındıran seçeneklerin fiyatı 5.060 dolar olarak belirlenmiş. Serinin en ucuz cihazı ile 4.290 dolar fiyatı ile piton yılanı derisi kaplı “Natural Phyton” gibi görünüyor.
Tamamen el işçiliğine sahip tasarımlar üreten Caviar’ın yeni iPhone için belirlediği fiyatlar, pek çok kişinin ulaşamayacağı düzeyde bulunuyor. Ancak bu telefonların yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığı ve maddi açıdan değerli malzemelerle üretildiğini de hatırlatmak gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Google’ın COVID-19 salgını nedeniyle iptal ettiği Google I/O etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 4a sonunda resmi olarak tanıtılacak. Uzun süren ertelemelerin ardından Google Pixel 4a’nın 3 Ağustos’ta tanıtılacağı sızıntıları ortaya çıkmıştı. Google söylentilerin ardından Pixel 4a’nın resmi tanıtımını dolambaçlı bir yöntemle de olsa doğruladı.
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Google Pixel 4a nihayet 3 Ağustos’ta tanıtılacak!
Arama motoru devi Google resmi mağazasına yeni bir sayfa ekledi. Sayfaya girdiğinizde “lorem ipsum” ifadelerini göreceksiniz çünkü web sayfası küçük bir bulmacadan oluşuyor. Bulmaca çözüldüğünde 3 Ağustos’taki Pixel tanıtımı açığa çıkıyor. Bulmacanın bulunduğu sayfaya buradan ulaşabilirsiniz ve çözmek için tek yapmanız gereken renkleri Google’ın resmi logosuna göre seçmek.
Bulmaca çözüldükten sonra ekranda 3 Ağustos tarihi ve “Yalnızca beklediğiniz telefon” ifadeleri yer alıyor. Bunların hiçbiri Google tarafından doğrudan Pixel 4’nın tanıtılacağını ifade etmiyor olsa da uzun süredir beklenen modelin tanıtılması oldukça muhtemel.
Geçmişte akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmıştı. Google Pixel 4a 2340×1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.81” AMOLED panel ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında özçekim kamerası yer alıyor. Performans tarafında ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı Snapdragon 730 yonga setinden gücünü alacak. Fiyat konusunda henüz çok fazla bilgiye sahip olmamakla beraber telefonun 400–500 dolar seviyelerinde olmasını bekleyebiliriz.