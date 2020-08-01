Redmi 9 Prime, ekran özellikleri belli oldu!

Akıllı telefonlar için ultra lüks kaplamalara imza atan Caviar, her yıl duyurulan iPhone cihazlarını tanıtımdan önce ön siparişe açıyor. Markanın önümüzdeki aylarda duyurulacak olan iPhone 12 Pro için özelleştirdiği 18 ayar altın kaplama tasarım ise fiyatıyla dudak uçuklatıyor!

İlginizi çekebilir: Hyper Scape 11 Ağustos’ta çıkış yapıyor

reklam

iPhone 12 Pro için 18 ayar saf altın kaplamalı lüks versiyon geliyor!

Hatırlanacağı üzere Apple, iPhone 12 serisinin planlanandan birkaç hafta daha geç satışa sunulacağını açıklamıştı. Ancak bu durum özelleştirilmiş telefon üreticilerini pek de etkilemeyecek gibi görünüyor. Mobil cihazlar konusunda pahalı tasarımları ile bilinen Caviar, iPhone 12 Pro modeli için tasarladığı kişiselleştirilebilir seçeneklerini duyurdu. Ortaya çıkan tasarımlardan en dikkat çekici olanı ise 18 ayar altının özel işlemeler ile zenginleştirildiği “Victory Pure Gold“ gibi görünüyor.

Rusya’nın ulusal çiçeği olan papatya motiflerine sahip telefonda yalnızca saf altın bulunmuyor. Caviar, toplamda 8 adet 0.48 karat pırlantayı da telefonun köşe kısımlarına eklemeyi başarmış. Bu kadar değerli mücevherlere barındıran iPhone 12 Pro sürümü tam 23.380 dolarlık fiyat etiketine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dudakları uçuklatan fiyatın içerisinde deri saklama kutusu, altın/pırlanta sertifikası ve 3D yazıcı ile isim baskısı gibi detaylar da yer alıyor.

Mücevherler ile zenginleştirilmiş iPhone 12 Pro’nun fiyatını yüksek bulanlar için nispeten daha makul versiyonlar da bulunuyor. Saf karbon ve titanyum kaplama barındıran seçeneklerin fiyatı 5.060 dolar olarak belirlenmiş. Serinin en ucuz cihazı ile 4.290 dolar fiyatı ile piton yılanı derisi kaplı “Natural Phyton” gibi görünüyor.

Tamamen el işçiliğine sahip tasarımlar üreten Caviar’ın yeni iPhone için belirlediği fiyatlar, pek çok kişinin ulaşamayacağı düzeyde bulunuyor. Ancak bu telefonların yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığı ve maddi açıdan değerli malzemelerle üretildiğini de hatırlatmak gerekiyor.