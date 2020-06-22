Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G Lite modeli duyuruldu!
Nubia, oyun severlerin merakla beklediği uygun fiyatlı Red Magic 5G Lite modelini duyurdu. Şirketin yeni cihazı İspanya‘da Vodafone aracılığıyla satışa çıkıyor.
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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi olarak satışa sunduğu Redmi Magic 5G‘nin alt modeli olan Red Magic 5G Lite, Avrupa’da raflardaki yerini almaya başladı.
6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile gelen telefonda, Snapdragon 765G yonga setine yer veriliyor. Bu yüksek çözünürlüklü ekran, 120 Hz ekran yenileme ve 240 Hz dokunmatik hızıyla oldukça etkili bir ekran performansı sunmayı hedefliyor. Ayrıca 8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor.
İlk olarak İspanya’da satışa çıkacak olan cihaz, Vodafone aracılığıyla satın alınabiliyor. Nubia Red Magic 5G Lite için 612 euro değerinde 36 aylık bir ödeme planı sunuluyor. Son olarak söz konusu cihazın diğer ülkelerde ne zaman ise netlik kazanmadı.
Nubia Red Magic 5G Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.65 inç büyüklüğünde 1080 × 2340 çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 765G
- Grafik birimi: Adreno 620
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB
- Arka kamera: 48 Megapiksel Sony IMX582 sensör f/1.75 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram
- Ön kamera: 12 Megapiksel f/1.9 diyafram
- Güvenlik: Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu
- Bağlantı: 5G SA/ NSA / Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, Dual-frequency (L1+L5), GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C
- Batarya: 5.100 mAh, 18W hızlı şarj destekli
- Boyutlar: 171.7×78.5×9.1mm
- Ağırlık: 215 gram
Akıllı Telefonlar
Honor X10 Max modeli, 2 Temmuz’da tanıtılacak
Honor X10 Max modeli, Honor’un tablet ve telefon karışımı bir cihazı olarak raflarda yerini alacak. Cihazın resmi tanıtım tarihi ise, Honor tarafından 2 Temmuz olarak duyuruldu. Gelin Honor X10 Max ile ilgili ilk dedikodulara göz atalım.
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Honor X10 Max ile ilgili neler biliyoruz
Honor tarafından, Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinde tanıtım tarihi duyurulan Honor X10 Max modeli, 2 Temmuz’da tanıtılacak. Ayrıca Honor’un üst düzey yöneticilerinden Zhao Ming, 2 yıl aradan sonra firmanın büyük ekranlara sahip cihazlara geri dönüş yapacağını belirtti. X10 Max modeli de, bu cihazlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Weibo üzerinde yayınlanan görselden gördüğümüz kadarıyla ise, damla çentiğe sahip devasa bir ekran bizleri bekliyor. Ayrıca hoparlör sistemi ve mikrofon, cihazın yan tarafı veya alt tarafına konumlandırılmak yerine üst tarafta konumlandırılmış.
Cihazın ekran boyutundan sıkça söz ettik. Peki çokça vurguladığımız bu devasa ekran ne kadarlık bir boyuta sahip. Bu konuda birçok dedikodu bulunmakla beraber, bizce ekran boyutu 7.09 inç olarak sunulacak. Çözünürlük değeri olarak ise şüphesiz ki 2280 x 1080 p çözünürlüklü FHD+ bir panel sağlanacaktır diye tahmin ediyoruz. Beklenen renk gamı ise, DCI-P3.
Mediatek’in Dimensity 800 işlemcisi ile sunulması beklenen cihaz, 5G desteğine de sahip olacak. Arka tarafta beklenen ana kamera ise 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Ön taraftaki kamera ise muhtemelen 8 Megapiksel olacaktır. İşletim sistemi olarak ise, Android 10 ve Magic UI 3.1’in cihazda hazır bulunması bekleniyor. Lansman sonrasında cihaz ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.
Siz Honor’un dev ekranlı yeni cihazı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Realme X3, 12 GB RAM ile Geekbench’de göründü!
Yakın zamanda tanıtılması beklenen Realme X3 modeli Geekbench performans testi veri tabanında ortaya çıktı. Önceki sızıntılarda söylenenin aksine yeni modelde 8 GB yerine 12 GB RAM kapasitesi bulunduğu görülüyor. Elbette hala cihazın 6 ve 8 GB RAM’e sahip versiyonları da olabilir. Cihazın Geekbench testinden aldığı tek ve çoklu çekirdek puanları, Snapdragon 800 serisi bir yonga setinin bu modelde bulunmayacağını gösteriyor. Söz konusu puanlar Snapdragon 700 serisinden 765 veya 765G yonga setinin cihaza güç vereceğini gösteriyor. Karşılaştırma olması açısından, SD 855+ yonga setinden güç alan X3 SuperZoom modelinin aynı testten aldığı çoklu çekirdek puanı 10.000 puan seviyelerinde.
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Realme X3 modelinin sızan diğer özelliklerine bakacak olduğumuzda, cihazın 6.57 inç boyutunda 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü bir IPS LCD ekran ile gelmesi bekleniyor. Söz konusu ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. Doğal olarak kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan model Realme UI arayüzünün cihaz tanıtıldığında yayımlanmış olan son sürümünü kullanacak. Depolama tarafında 64/128 ve 256 GB seçeneklerine sahip olacağı tahmin edilen model, UFS 2.1 hızlarında depolama yongaları kullanacak. Arka yüzünde 4 adet kamera modülü ile gelmesi muhtemel olan modelin, ön yüzünde çift lense yer vermesi bekleniyor. Bunlara ek olarak bazı kaynaklar Realme X3 modelinin 4.100 mAh bataryaya sahip olacağını bildiriyor.
Haberimizde bulunan cihaz özelliklerinin sızıntılara dayandığını ve cihaz tanıtıldığında değişkenlik gösterebileceğini de belirtmiş olalım.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge Lite, teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı!
Nisan ayında Motorola Edge ve Motorola Edge+ resmi olarak tanıtılmıştı. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, yeni bir Lite sürüm üzerinde çalışıyor. Ancak bu sefer yeni telefon üst segment yerine orta segmente konumlanacak. Bugün sızdırıldığı iddia edilen bilgilerde ise cihazın teknik özellikleri görüntülendi.
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Motorola Edge Lite hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan sızıntıya göre Motorola Edge Lite, 6.7 inçlik Full HD+ (1080×2520) çözünürlüklü 21:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Ayrıca her ne kadar orta segment bir telefon da olsa 90 Hz ekran tazeleme hızı ve ekran üstü parmak okuyucusu bulunacak. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 5 MP makro veya derinlik algılayıcı sensör bulunacağı tahmin ediliyor.
Motorola Edge Lite, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Bu demek oluyor ki taban model Edge ile aynı yonga setini kullanacak. RAM tarafında ise 4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM ile gelecek. Cihazın 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama birimi kullanan iki farklı depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre cihazın 18W hızlı şarj desteği bulunan 4.800 mAh pili bulunacak. Diğer temel özelliklere baktığımızda ise NFC, 5G ve çift SIM desteği bulunacağını söyleyebiliriz.