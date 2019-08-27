Redmi 7A portre modu ve yapay zeka desteğine kavuştu

Redmi 7A aldığı son MIUI güncellemesiyle birlikte, kamera yazılımına portre modu ve yapay zeka algılama desteğine sahip oldu.

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1000 TL altında ki fiyatı ile dikkat çeken Redmi 7A için önemli bir yazılım güncellemesi paylaşıldı. Kamera yazılımına iki ayrı modu beraberinde getiren sistem güncellemesi, güvenlik paketini de içerisinde barındırıyor. Kamera tarafında arka planı bulanıklaştırmanızı sağlayan portre modu paylaşılan MIUI 10.2.7.0 güncellemesi ile kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar ön tarafta bulunan 5 MP selfie kamarası veya arka tarafta bulunan 12MP Sony IMX486 sensörünün de yardımıyla fotoğraflarına derinlik efektini verebilecek. Cihaza gelen bir başka önemli yenilik ise yapay zeka (AI) algılaması oldu. son güncellemeyle kamera uygulamasına erişen kullanıcılar yapay zeka algılama desteğini görecekler.

Fotoğraftaki nesneye ve ortam koşullarına göre önceden belirlenmiş 33 kategoride değişikliklerini yansıtan mod, kullanıcıların fotoğraf çekimine yardımcı oluyor. Yapay zeka modları 5 ana kategori altında sıralanmakta. Bunlar ortam, sahne, bitki, yaşam stili ve Hindistan’a özgü olarak belirtiliyor. Ayrıca yeni gelen sistem güncellemesi bazı hata düzeltmelerini, iyileştirmeleri ve temmuz ayı güvenlik güncellemesini içerisinde barındırıyor. Bazı ülkelerde dağıtımına başlanılan güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye’de ki kullanıcılar için de paylaşılmasını bekliyoruz. Mi forumda R0user tarafından Redmi 7A için paylaşılan ROM kaynak dosyalarını buradaki linkten indirebilir, cihazınıza kurarak test edebilirsiniz.