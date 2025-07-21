Teknoloji devi Xiaomi, tablet pazarındaki dengeleri değiştirecek yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, Çin’de büyük ilgi gören Redmi K Pad modelini küresel pazara Xiaomi Pad Mini ismiyle sunacağı yönündeki sızıntılar, kompakt tablet segmentinde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Bu yeni cihaz, özellikle iPad Mini gibi popüler modellere doğrudan bir alternatif olarak konumlandırılıyor ve amiral gemisi tablet özellikleriyle donatılması bekleniyor.

Xiaomi Pad Mini Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Pad Mini, yeniden markalanmış bir Redmi K Pad olacağı için teknik özellikleriyle de adından sıkça söz ettirecek. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri, 3K çözünürlüğe sahip ve 165 Hz yenileme hızı sunan 8.8 inç LCD ekranı olacak. Bu ekran kalitesi, Xiaomi Pad Mini modelini hem oyun hem de multimedya tüketimi için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Kaputun altında ise gücünü henüz piyasaya sürülmemiş en güçlü yonga setlerinden biri olan MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alması bekleniyor. Bu güçlü işlemci, 16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle desteklenecek. Bu donanım paketi, Xiaomi Pad Mini’nin en zorlu uygulamalarda ve oyunlarda bile akıcı bir performans sunacağını garantiliyor.

Pil ömrü konusunda da iddialı olan tablet, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile gelecek. Bu sayede kullanıcılar, uzun süreli kullanımlarda bile şarj endişesi yaşamayacak. Xiaomi Pad Mini, güncel ve verimli bir kullanıcı deneyimi için Android 15 tabanlı HyperOS 2 işletim sistemini kullanacak.

Kamera tarafında ise arkada LED flaşlı 13 MP ana kamera ve özçekimler için ön tarafta 8 MP kamera bulunacak. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve çift USB-C bağlantı noktası gibi diğer önemli özellikler de cabası. Cihazın TDRA ve IMDA gibi sertifika veritabanlarında görülmesi, resmi duyurunun çok yakında yapılabileceğine işaret ediyor ve Xiaomi Pad Mini beklentisini artırıyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 16 serisi tanıtım tarihi sızdırıldı! Bir nefes kadar yakın!

Siz Xiaomi Pad Mini hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.