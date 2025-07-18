Redmi 15C, bütçe dostu akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Çin’deki sertifikasyon belgelerinde ortaya çıkan detaylar ve sızdırılan görseller, cihazın yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Peki bu uygun fiyatlı modelde neler sunulacak?

Redmi 15C özellikleri neler sunacak?

Yeni sızıntılara göre Redmi 15C, fiyatına göre oldukça etkileyici teknik özelliklerle geliyor. En dikkat çeken detay, tam 6.9 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip IPS ekran. Bu tür bir ekran deneyimi genelde orta-üst segmentte görülürken, Xiaomi bu özelliği en uygun fiyatlı modellerinden birine taşıyarak çıtayı yükseltiyor.

İşlemci tarafında cihazın MediaTek Helio G81 serisi bir yonga ile geleceği belirtiliyor. Performans anlamında büyük beklentiler olmasa da, menü geçişlerinde bile 120Hz ekranla elde edilecek akıcılık, kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilir.

Telefonun en büyük kozlarından biri ise batarya kapasitesi. 6000 mAh’lik dev batarya ve 33W hızlı şarj desteği ile Redmi 15C, iki güne varan kullanım süresi vadedecek. Bu segmentte böylesi bir pil performansı rakiplerine karşı ciddi bir avantaj sunuyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 13 MP selfie kamerası yer alıyor. Mega piksel değerlerinin yüksek olması, özellikle pazarlama açısından güçlü bir etki yaratacaktır. Tabii ki nihai kalite yazılım işleme yeteneğine bağlı olacak.

Beklenen Redmi 15C özellikleri

6.9 inç IPS ekran, 120Hz yenileme hızı

MediaTek Helio G81 işlemci

6000 mAh batarya, 33W hızlı şarj

50 MP arka, 13 MP ön kamera

Ocean Blue, Midnight Black, Forest Green, Sunset Orange renk seçenekleri

Redmi 15C ne zaman çıkacak?

MIIT sertifikasyonunda görülmesi, cihazın lansman tarihinin yaklaştığını gösteriyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmasa da, bu tarz belgeler genelde tanıtımdan birkaç hafta önce sızdırılıyor. Bu nedenle Redmi 15C’nin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

Redmi 15C fiyatı ne kadar olacak?

Önceki model Redmi 14C, yalnızca 65 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulmuştu. Eğer Xiaomi benzer bir fiyat politikasını Redmi 15C için de sürdürürse, bu sadece iyi bir fiyat-performans ürünü olmakla kalmayacak; rakipleri zorlayacak bir referans noktası oluşturacak.

Henüz net fiyat bilgisi yok ama beklentiler çok uygun bir fiyatlandırma olacağı yönünde. Ülkemizde de cihazın vergisiz telefon kategorisinde yer alacağı neredeyse kesin diyebiliriz.

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Sizce Redmi 15C, bu özellikleriyle rakiplerine fark atar mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!