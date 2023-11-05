Redmi, yakında küresel pazarlarda satışa sunulacak olan yeni akıllı telefonu Redmi 13C modelini resmi olarak görücüye çıkardı. Bu akıllı telefon, kısa bir süre önce internet üzerinden sızdırılmıştı, ancak şimdi marka, cihazın tasarımı ve özellikleri hakkında daha fazla ayrıntı sunuyor. İşte karşınızda Redmi’nin yeni canavarı.



İçindekiler Redmi 13C Giriş Seviyeyi Karıştırmaya Geliyor

Redmi 13C Giriş Seviyeyi Karıştırmaya Geliyor

Xiaomi‘nin Twitter üzerinde yayınladığı bir teaser görselinde, “Redmi 13C geliyor ve daha fazla renk, yeni bir stil, daha güçlü ve daha istikrarlı bir performans, daha büyük ve daha pürüzsüz bir ekran, ayrıca daha fazla doğruluk ve daha net bir görüş garanti eden kameralar getiriyor!” ifadelerine yer veriliyor.

Redmi 13C’nin görüntülerine baktığımızda, cihazın ön yüzünde kalın bir çene ve kamera için su damlası şeklinde çentikli bir ekran olduğunu görüyoruz. Arka panelde ise siyah, mavi, açık yeşil ve açık mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunulacak.

Akıllı telefonun özellikleri de oldukça çarpıcı. Redmi 13C, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,59 inçlik bir IPS ekranla geliyor ve bu ekran 90Hz yenileme hızına sahip. Arka kamera kurulumu 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörünü içeriyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğe sahip.

Yeni canavar, Helio G85 işlemci tarafından desteklenen 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. Ayrıca cihaz, Android 13 tabanlı MIUI işletim sistemiyle çalışıyor ve 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Hızlı şarj desteği sayesinde uzun kullanım süreleri sunuyor.

Redmi 13C’nin fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bu yeni akıllı telefonun uygun fiyatlı bir seçenek olması ve özellikle genç kullanıcılar arasında popüler olması bekleniyor.

Vivo gibi rakiplerden de benzer zamanda ataklar gelebilir. Bütçe dostu akıllı telefon segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 13 Pro Serisi Kapış Kapış Satılıyor! Rekora Doymuyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni canavarının tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!