Çinli teknoloji devi Xiaomi, giriş segmentte sevilen bir marka. Bu bağlamda Xiaomi yeni giriş segment akıllı telefonunu tanıttı. Redmi 13 ismi ile piyasaya sürülen akıllı telefonu öğrenciler vergisiz olarak da alabilecek. Vergisiz telefon adayı Redmi 13 çok konuşulacak. Detaylara bakalım.

Redmi 13 neler sunuyor?

Redmi 13, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panele sahip. Bu ekran 6.79 inç büyüklüğünde. Giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekran özelliklerinden.

Akıllı telefon kaputun altında 12 nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine tek RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama: 10.999 TL

Batarya tarafında ise akıllı telefonda 33W kablolu şarj hızını destekleyen 5030 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor.

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Kamera tarafında ise Redmi 13 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Akıllı telefon Xiaomi’nin resmi internet sitesinde satılıyor. Bunun haricinde farklı satıcılardan da bulmak mümkün.