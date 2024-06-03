GTA 7 sızıntısı ile ortalık karıştı. Grand Theft Auto hayranları, Take-Two CEO’su Strauss Zelnick ile yapılan bir röportajda merakla beklenen serinin geleceği hakkında yeni bilgiler edindi. GTA 6 piyasaya sürülmeden pandemi gördük, savaş gördük, ekonomik kriz gördük, en sonunda da GTA 7 gördük. GTA 7 varlığı resmen doğrulandı.

GTA 7 Geliyor! GTA 6 Çıkmadan GTA 7 Sızıntısı Geldi!

İlk olarak GTA 6 PC sürümüne odaklanalım. Grand Theft Auto hayranları Take-Two CEO’su Strauss Zelnick ile kısa süre önce yapılan bir röportajda neler olacağına dair bir fikir edindi. Merakla beklenen GTA 6, hem satışlar hem de erişim açısından franchise için büyük bir sıçrama olmaya hazırlanıyor. Ancak oyun ilk olarak konsollara çıkabilir. Daha geç çıkacağı konuşan PC sürümünde ise multiplayer oyunculuğa odaklanılacak.

GTA 5’in piyasaya sürülmesinden bu yana oyun dünyası değişti. O zamanlar çevrimiçi oyun bugün olduğu kadar güçlü değildi. Ancak artık işler değişti. Take-Two’nun yorumları, GTA 6’nın oyuncuları oyuna bağlamak ve uzun vadede para harcamalarını sağlamak için multiplayer özellikleri yoğun bir şekilde entegre edebileceğine işaret ediyor.

Oyun için ciddi bir heyecan var desek yanlış olmaz. GTA 6 fragmanı rekorları alt üst ederek YouTube’da sadece 24 saat içinde 93 milyon izlendi. Röportaj GTA 6’nın PC versiyonunu doğrulamasa da, Zelnick’in açıklamaları yakında bir duyurunun gelebileceğini gösteriyor. Take-Two’nun oyunları çeşitli platformlarda oyunu farklı zamanlarda kullanıma sunma konusunda bir geçmişi var. Bu nedenle kesin zaman dilimi belirsizliğini korusa da bir PC sürümü olası görünüyor.

Zelnick şaşırtıcı bir şekilde, muhtemelen çok uzakta olmasına rağmen, GTA 7 varlığıyla ilgili de bazı ipuçları verdi. Bu, Rockstar’ın Grand Theft Auto serisine olan uzun vadeli bağlılığına işaret ediyor. Spesifik detaylar çok az, ancak GTA 6 satış rekorları kıracak bir oyun olarak şekilleniyor.

Hayranlar, özellikle PC sürümü ve olası çevrimiçi özelliklerle ilgili gelecekteki duyuruları heyecanla bekliyoruz. Fakat GTA 6 o kadar gecikti ki, artık GTA 7 çalışmaları bile yavaştan başlayacak gibi duruyor. Bakalım GTA 6’dan önce GTA 7 fragmanı gelecek mi?

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA serisinin iki oyunu arasında neden bu kadar bekleme var? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!