Xiaomi’nin bütçe dostu Redmi serisinin yeni üyesi olan Redmi 13 5G modelinin küresel pazara gelmeyebileceği ortaya çıktı. Son sızıntılar, bütçe dostu giriş-orta seviye akıllı telefonun özelliklerini ve piyasaya sürülme planlarını gösteriyor. Yeni canavar küresel pazara Poco markası adı altında gelebilir.

Redmi 13 5G, Küresel Pazara Poco M7 5G Olarak Gelebilir

Yayınlanan bir rapora göre, Xiaomi’nin şirket içinde “N19” kod adıyla ve “breeze” ismiyle bilinen Redmi 13 modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu akıllı telefonun gücünü Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alması bekleniyor. Ancak, rapor, cihazın küresel bir piyasaya sürülmeyeceğini öne sürüyor. Buna rağmen, cihazın Hindistan gibi pazarlarda satışa sunulabileceği söyleniyor.

Redmi 13 5G’nin küresel bir lansmana sahip olmayabileceğini öne süren iddiayı destekleyen kanıtlar, akıllı telefonla ilişkilendirilen model numaralarından geliyor. Model numaraları, cihazın satışa sunulacağı pazarlara işaret ediyor. Örneğin, “2406ERN9CI” model numarasının “I” son eki, Hindistan varyantını ifade ederken, “2406ERN9CC” model numarasındaki “C” son eki Çin versiyonuyla ilişkilendiriliyor.

Model numarasındaki “PC” işareti göz önüne alındığında, Redmi 13 5G’nin POCO markası altında Hindistan’da satılabileceği tahmin ediliyor. Böylece, cihazın Poco M7 5G olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Xiaomi’nin en yeni kullanıcı arayüzü olan HyperOS, Redmi 13 5G modelinde yapısında yer alacak. Bu kullanıcı arayüzü, Android 14 tabanlı ve OS 1.0.1.0.UNWCNXM yapı numarasıyla gelecek. Ancak, Redmi 13 5G veya Poco M7 5G hakkında diğer ayrıntılar henüz net değil.

Redmi 13 5G’nin küresel bir lansmana sahip olmayabileceği ve sadece Hindistan ve Çin gibi pazarlarda satışa sunulabileceği iddiaları, Xiaomi hayranları arasında üzüntü yaratmış durumda. Ancak, cihazın özellikleri ve pazarlama stratejisi hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Yakında, Redmi 13 5G’nin geleceği hakkında daha net bir tablo ortaya çıkacaktır.

Ülkemiz gibi hem Poco hem de Redmi markasının yer aldığı pazarlarda aynı cihazın iki farklı isimle satılması pek de mantıklı değil. Xiaomi cephesi de bunu düşünerek yeni Redmi akıllı telefon hakkındaki planlarını şekillendiriyor olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni canavar nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!