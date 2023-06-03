Xiaomi, yakında Redmi 12 serisindeki yeni bir 4G akıllı telefon olan Redmi 12 modelini tanıtması bekleniyor. Bu telefon, yanlışlıkla Xiaomi Portekiz web sitesinde listelendi ve önemli özellikleri ortaya çıktı. Şirket sayfayı kaldırdı. Ancak Kacper Skrzypek bunu Xiaomi’den önce fark etti.

Redmi 12’nin teknik özellikleri oldukça iyi görünüyor. Telefonun ekranı 6.79 inç Full HD+ ve 90Hz yenileme hızına sahip. Ekran tipi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen bir LCD ekran olduğu düşünülüyor.

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Telefonda MediaTek Helio G88 yonga seti bulunuyor. Bu işlemci 12nm teknolojisiyle üretilmiş olup, ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU ile birleştirilmiş. Redmi 12, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanını destekliyor.

Telefonun arkasında, 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik/makro sensörü içeren üçlü kamera konfigürasyonu bulunuyor. Ayrıca, Redmi 12, 18W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryaya sahip. Bu telefonun 300 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

İçindekiler Redmi 12 özellikleri

Redmi 12 özellikleri

6.70 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip ekran

Octa Core MediaTek Helio G88 12nm işlemci (Çift 2GHz Cortex-A75 + Hexa 2GHz 6x Cortex-A55 CPU)

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

128GB/256GB dahili depolamaya sahip 4GB / 8GB RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Çift SIM

50MP arka kamera, 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro/derinlik kamerası, LED flaş

8MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

Boyutlar: 168.60×76.28×8.17mm; Ağırlık: 198,5g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarjlı 5000mAh pil