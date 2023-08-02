Xiaomi, sadece Redmi 12 5G’yi değil, aynı zamanda Redmi 12’nin 4G versiyonunu da piyasaya sürerek sözünü yerine getirdi. Bu telefon, 90Hz yenileme hızına sahip 6,79 inç Full HD+ LCD ekran ve delik içinde yer alan 8MP ön kamera ile donatılmış. Ancak, 5G modelinde bulunan Snapdragon 4 Gen 2’nin aksine, bu telefon MediaTek Helio G88 yonga seti tarafından destekleniyor.

Telefon, 6 GB’a kadar sanal RAM ve 128 GB’a kadar depolama seçeneği sunarken, aynı zamanda 6 GB RAM’e sahip. MIUI 14 ile Android 13 üzerinde çalışıyor ve şirket, 2 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sağlama sözü verdi.

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Telefonun arka tarafında 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro sensör bulunuyor. Arka yüzey kristal camdan yapılmış ve IP53 derecesi ile toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı. Ayrıca yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve 18W hızlı şarj desteği olan 5000mAh pil içeriyor.

Redmi 12 Özellikleri

6,79 inç büyüklüğünde 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran – 30/48/60/90Hz uyarlanabilir yenileme hızı

Corning Gorilla Glass 3 koruması

Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G88 12nm işlemci

ARM Mali-G52 2EEMC2 GPU

4 GB / 6 GB LPDDR4X RAM

128 GB (eMMC 5.1) dahili depolama

microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 14 ile Android 13

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

50MP f/1.8 diyaframlı arka kamera, 8MP f/2.2 diyaframlı ultra geniş kamera, 2MP f/2.4 diyaframlı makro kamera, LED flaş

f/2.1 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera

Toza ve su sıçramasına dayanıklı (IP53)

Boyutlar: 168,60×76,28×8,17 mm

Ağırlık: 198,5 gram

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

18W hızlı şarjlı 5000mAh pil