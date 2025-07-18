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REDMAGIC markasının en yeni tableti REDMAGIC Astra Gaming Tablet’i bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan Genshin Impact’i oynuyoruz.

REDMAGIC Astra Gaming Tablet tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir oyuncu tableti. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 16GB RAM’i ve 8200 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir ürün olmuş. Peki siz REDMAGIC Astra Gaming Tablet’inn oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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