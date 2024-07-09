REDMAGIC kısa süre önce ülkemize 9 Pro modeli ile giriş yaptı. Size kutu açılışı, inceleme ve oyun performansını gösteren videolar ile telefonun yeteneklerini göstermiştik. Kutu açılışından bu yana REDMAGIC 9 Pro kullanan Eren, bu süre zarfında oyuncu telefonunu günlük olarak kullandığında edindiği deneyimi bu videoda paylaşıyor.

Peki siz REDMAGIC 9 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınabilir bir model mi? Yoksa aynı fiyata başka amiral gemisi telefonlar alınır mı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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