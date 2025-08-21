Oyuncu telefonlarının kralı olması beklenen RedMagic 11 bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkacak ve şimdiden oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Çin’den gelen sızıntılar ve resmi açıklamalar, cihazın hem donanım hem de dayanıklılık anlamında bir dönüm noktası olacağını ortaya koyuyor. Özellikle Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak olması, onu yılın en performanslı oyun telefonlarından biri haline getiriyor. Cihaz, aynı zamanda dünyada bir ilke de imza atacak.

RedMagic 11 dünyanın ilk IP68 korumalı aktif fanlı telefonu olacak!

RedMagic serisi bugüne kadar agresif tasarımı, yüksek performansı ve dahili fanlı soğutma çözümleri ile biliniyordu. Ancak RedMagic 11, yalnızca güçlü bir oyun telefonu olmanın ötesine geçerek endüstride ilk kez IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ile aktif fan soğutmasını bir arada sunacak.

Daha önce Oppo K13 Turbo ve K13 Turbo Pro modelleri aktif fanlı yapı ile suya dayanıklılık getirmişti, ancak RedMagic 11 bu kez hem suya hem de toza karşı tam koruma sağlayan ilk model olacak. Nubia, yine dünyada ilk olacak bir işe imza atacak diyebiliriz.

Telefonun kalbinde yer alması beklenen Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi, Qualcomm’un Eylül ayında duyuracağı en güçlü amiral gemisi işlemcisi olacak. Bu çipin yüksek performansı, gelişmiş verimliliği ve yapay zekâ destekli oyun deneyimleriyle mobil oyun tutkunlarına üst düzey bir deneyim vadetmesi bekleniyor.

Soğutma tarafında ise RedMagic’in kendi geliştirdiği yükseltilmiş dahili fan sistemi bulunuyor. Bu sistem, yoğun oyun seanslarında telefonun serin kalmasını sağlarken, aynı zamanda IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı güvenlik sunuyor. Böylece kullanıcılar artık hem yüksek performanslı hem de daha dayanıklı bir oyun telefonuna sahip olacak.

Peki siz RedMagic 11’in sunduğu bu yeniliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Oyun telefonları için yeni bir standart mı doğuyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.