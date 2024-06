Red Magic 9S Pro Plus, 3 Temmuz’da Çin’de tanıtılıyor. Lansman öncesinde NX769S_V2A koduna sahip bir Nubia telefonu, AnTuTu’da ortaya çıkıyor. Bu modelin Red Magic 9S Pro Plus pazarlama adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte Red Magic 9S Pro Plus AnTuTu listesiyle ortaya çıkan ayrıntılar.

Red Magic 9S Pro Plus AnTuTu testinden neler öğrendik?

Red Magic 9S Pro Plus AnTuTu listesi, cihazın yonga setini Snapdragon 8 Gen 3 olarak tanımlıyor. Ancak marka, cihazın overclocklu Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version yonga setine sahip olacağını zaten doğruluyor. Bu yonga seti, 1 x 3,39 GHz Cortex-X4, 3 x 2,96 GHz Cortex-A720, 2 x 2,2 GHz Cortex-A520 ve 2 x 1,1 GHz Cortex-A720 çekirdeği içeriyor. Normal Snapdragon 8 Gen 3 ise maksimum 3,3 GHz hız ve biraz daha yavaş GPU performansı sunuyor.

Liste, Red Magic 9S Pro Plus’ın 120Hz ekran, 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve Android 14 ile geldiğini doğruluyor. Bu model, 24GB+1TB varyantına sahipken, diğer varyantların Red Magic 9S Pro adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Red Magic 9S Pro Plus AnTuTu testinde CPU’dan 485.3643, GPU’dan 979.908, hafıza testinden 507.149 ve UX testinden 397.122 puan alıyor. Ayrıca, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 3 Lider Sürümü ve Android 14 ile donatılmış Red Magic 9S Pro da Geekbench’te görünüyor. Cihaz, Geekbench 6’nın tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 2319 ve 7215 puan alıyor.

Digital Chat Station’a göre Red Magic 9S Pro, 6.500mAh bataryaya ve ekran altı selfie kamerasına sahip olacak. Telefonun diğer özelliklerinin Red Magic 9 serisiyle aynı kalması muhtemel. Ayrıca, Nubia 3 Temmuz’da yeni bir oyun dizüstü bilgisayarını da duyuruyor.