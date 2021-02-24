Red Magic 6, 165 Hz ekran ile piyasaya çıkacak!

Red Magic 6 akıllı telefon modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.

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Red Magic 6 165 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor!

Oyuncu telefonları gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar, güçlü performans vaadi ile oyuncuları karşılıyor. Bu modeller arasında önemli bir yere sahip olan Red Magic serisi, yeni versiyonu ile piyasaya çıkacak. Ekran yenileme hızı ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren seri, bu alanda zoru başarma derdinde. Weibo üzerinde ortaya çıkan paylaşım göre akıllı telefon 144 Hz barajını geçecek. Ayrıca paylaşımın sahibi bizzat firmanın en yetkili ismi Ni Fei.

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Bununla birlikte akıllı telefon tam 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon böylece kendi rekoru olan 144 Hz değerini de geçmiş olacak. Red Magic 5G ile yeni bir soluk getiren firma piyasada önemli bir alternatif olmayı istiyor. Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak cihaz, 120W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen akıllı telefon bakalım performansı ile oyuncuları memnun edecek mi bekleyip göreceğiz.