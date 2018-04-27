Red Magic 37 saniyede 10.000 sattı

Son günlerde sürekli karşımıza yeni haberleri ile çıkan Red Magic oyun telefonu dün Çin’de yapılan bir flaş satış ile görücüye çıktı. Snapdragon 835 işlemcili ve 8 GB bellekli bu telefonun ne kadar çok bekleyeni olduğunu da bu satıştan öğrenmiş oldu. Haberin kayağına göre Çin’in perakende online mağazası JD.com üzerinden yapılan satışta toplam 10.000 adet telefonun satış süresi 37 saniye sürdü. ZTE’nin alt firması olan Nubia’nın kullanıcıları arasında yaptığı anket sonucunda belirlenen üç telefondan bir tanesi olan Red Magic yeni çıkan Z18 mini ile geçen yılın amiral gemisi Z17S. İle birlikte satışa çıktı.

Red Magic her iki versiyonu ile de satış başarısı yakaladı

6/64 GB ve 8/128 GB’lık iki farklı modelini de satışa sunan Nubia’nın kullanıcıları cihazın fiyatlarına bile aldırış etmedi. Red Magic’in düşük versiyonu ortalama 400 dolar iken üst seviye olanı 480 dolar civarında bir fiyata denk geliyor. Açıklamalara göre bir sonraki flaş satış 1 Mayıs yerel saat ile sabah 10’da yapıalcak. Lakin bu satışta kaç adet telefonun sunulacağı henüz belli değil.