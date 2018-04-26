Nubia Red Magic için IndieGoGo kampanyası başladı

Nubia Red Magic için IndieGoGo kampanyası başladı

26 Nisan, 2018 Akıllı Telefonlar, Oyun 0 yorumlar

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Akıllı telefonların ardından başlayan oyun için özel akıllı telefon akımının üçüncü neferi Nubia Red Magic. ZTE’nin alt firması olan Nubia’nın yakın zamanda ortaya çıkan konseptinin hayata geçmek için daha önünde uzun bir dönem var. Mesela öncelikle üretim maliyetini çıkartmak zorunda.

İşte bu bağlamda ZTE, Red Magic kullanıcı ismi ile açtığı 1 aylık IndieGoGo kampanyası ile bunu amaçlıyor. Proje için 50.000 dolarlık hedef koyan Red Magic telefonun özelliklerini de detaylı olarak anlatmış.

Nubia Red Magic için mayıs ayında gönderime başlanacak

Dört farklı perk’ü bulunan kampanyaya 400 dolar yatırarak yeni telefonu indirimli fiyatı ile alabiliyorsunuz. Kampanyada verilen bilgiye göre telefonlar mayıs ayında gönderilmeye başlanacak. Bunun yanında haziran için de sıraya girebilir ya da hiçbir skin istemiyorsanız yine mayıs ayında başlayacak 250 kişilik erken test grubuna kayıt olabilirsiniz.

Lakin dikkat edin çünkü firmanın gönderim listesinde Türkiye bulunmuyor maalesef.

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