Yapımcı Rockstar Games, Red Dead Redemption 2’nin satışa sunuluş tarihinin ertelendiğini açıklarken; oyun müdavimlerini üzdü.

Rokcstar Games tarafından geliştirilen ilk Red Dead Redemption oyunu muazzam satış rakamlarına imza atarken, oyun eleştirmenlerinden de tam not aldı. Aksiyon ve RPG ögelerini başarıyla harmanlayan serinin devam oyununun 2017 yılının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ne var ki Rockstar Games, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oyunun çıkış tarihinin 2018 yılının sonbaharına ertelendiğini duyurdu.

Rockstar Games yaptığı açıklamada “Oyun sevenlerden içtenlikle özür diliyoruz. Amacımız yapımın teknik sorunlara sahip olmaması ve kullanıcılara olabilecek en iyi oyun deneyimini yaşatması. Bunu başarmak için de biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hayal kırıklığı yarattığımız için üzgünüz.” ibarelerini kullandı.

Rockstar Games’in ortağı Take Two, bu ertelemeden zarar gördü. Şirketin hisse değerleri 64.04 dolardan 62.56 dolar seviyesine geriledi. Şirket için 23 Mayıs 2017’nin karanlık bir tarih olduğunu söylemek zorundayız.

PC ve Nintendo sahiplerine üzücü haber!

Aksiyon-RPG ve geniş evren kavramlarını tek potada eriten oyunun Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One için geliştirilmesi bekleniyor. Maalesef, bir PC sürümü “en azından şimdilik ufukta gözükmüyor. Yapımcı Take Two’nun söz konusu oyun için Nintendo Switch desteği de sağlaması beklenmiyor. Oysa ki Nintendo Switch, öncülerinin aksine donanımsal açıdan Microsoft Xbox One ve Sony PS4 ile yarışabilecek düzeyde. Üstelik Nintendo yetkileri, RDR 2’yi desteklemekten mutluluk duyacaklarını kısa süre önce açıklamışlardı. Yani herhangi bir optimizasyon sorunu yaşanması mümkün değil. Oyun canavarı PC’ler için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

Rockstar Games’in birkaç yıl önce piyasaya sürülen GTA 5’i halen “en çok satan oyunlar tablosunda” ilk 10’da kendine yer buluyor. Eğer gerekenler yapılırsa, Red Dead Redemption 2’nin de benzer bir başarıyı sergilemesinin önünde hiçbir engel yok.