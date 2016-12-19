Rockstar’ın Red Dead Redemption 2 Oyunundan Bazı Bilgiler Sızdı

Rockstar’ın Red Dead Redemption 2 Oyunundan Bazı Bilgiler Sızdı

19 Aralık, 2016 Oyun 0 yorumlar

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Daha önce iki adet GTA V eklenti paketini Rockstar çıkarmadan duyuran bir bu seferde Red Dead Repemption 2 hakkında bazı bilgileri sızdırdı.

Rockstar’ın merakla beklenen oyununa dair pek bildiğimiz bir şey yok. Sadece oyunun kısa bir tanıtım videosunu gördük. Ayrıca Take-Two’nun yöneticisi Strauss Zelnick oyunun Amerika’nın büyük, optimistik ve hiç görülmeyen yönünü göstereceğini açıkladı. Ancak daha önce doğruluğu kanıtlanan bilgiler sızdıran kaynak Redemption’ın tıpkı ilki gibi olacağını, açık dünya ve tek oyunculu modu olacağını açıkladı. Oyunda yine ilginç etkinliklerin ve mekan basma seçenekleri de olacak. Diğer taraftan tıpkı GTA V’te olduğu gibi Red Dead Redemption’da da oynanabilir üç karakter olacak ancak ilk oyundan aşina olduğun John bu kadroda yer almıyor.

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