Sportif bir tasarıma ve 45km/s azami hıza sahip Red Bull Racing e-scooter tanıtıldı. Yeni e-scooter, Formula 1 yarış arabasına benzer bir tasarıma sahip ancak kentsel kullanım için hazırlanmış. RBS#01, Red Bull yarış ailesinin en son üyesi ve yakında yollarda olabilir.

Red Bull yarış e-scooter RBS#01, Red Bull’un geleneksel kırmızı ve siyah dış görünüm tasarımını taşıyor. Yarış pistinde bulunan arabaların bazı çılgın özelliklerine de sahip. RBS#01, kısa sürede durmasını sağlayan delikli frenlerle donatılmış. Kaputun altında, saatte 45 km/s azami hız sağlayan 750 W’lık bir elektrik motoru bulunuyor. 760Wh pil ünitesi, e-scooter’a tek bir şarjla 60km menzil sağlayabiliyor.

Red Bull Racing e-scooter’ın büyük tekerlekleri ve büyük lastikleri, zorlu arazilerde bile sürüş sırasında denge sağlayabiliyor. Karbon fiber tasarım sayesinde RBS#01’in sağlam bir yapıya sahip olduğunu söylemek çokta yanlış olmaz. Bunun yanı sıra e-scooter 23 kg ağırlığında. Çukurlarda gezinirken bile e-scooter’da dengeli bir sürüş garanti ediliyor.

Red Bull Racing e-scooter, 6.000 dolarlık bir fiyat etiketi ile geliyor. Müşteriler 600 dolarlık bir depozito ödedikten sonra bir bekleme listesine katılacak olsa dae-scooter artık ön siparişe açık. RBS#01’in ilk teslimatlarının ne zaman yapılacağı ve üretilen birim sayısının henüz bir göstergesi yok.