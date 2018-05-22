Red Bull Basement festival başlıyor

Geçtiğimiz yıl oturum ve workshoplar serisi olarak düzenlenen Red Bull Basement, bu yıl tek günlük bir festivale eviriliyor. 25 Mayıs 2018 Cuma günü 09.00- 17.45 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan festivalde teknoloji, tasarım ve sosyal girişimcilik ele alınacak. Genç girişimciler ve girişimci adayları için ücretsiz gerçekleştirilecek olan festivale kayıtlar Redbull’un web sitesinde (www.redbull.com.tr/basement) abaşladı.

Red Bull Basement: 14 konuşmacı, atölyeler ve kapanış partisi

Festivalde konuşmaların yanı sıra atölye çalışmaları ve kapanış partisi de gerçekleşecek. 3 bölüme ayrılan program saat 10.20’de girişimcilerin teknoloji, tasarım ve sosyal etkiyi inceleyecekleri konuşma serisiyle başlayacak. Türkiye Girişimcilik Vakfı’ndan Mehru Akgül’ün açılış konuşmasını gerçekleştireceği festival, Teknoloji ve Girişimcilik geleceğimizi nasıl kuracak sorusuna yanıt arayan Hello Tomorrow kurucusu Timur Topalgöçekceli ile devam edecek.

Saat 12.20’de ana konuşmacıların sahne alacağı festivalde Sertaç Taşdelen, günde 1 Milyon fal bakan uygulaması Falaaddin’i anlatacak. Taşdelen’in ardından saat 12.20’de İsveç’te düzenlenen Red Bull Basement’ta ödüllendirilen girişim Ecobloom’dan Hamza Qadoimi ilham verici yolcuğunu genç sosyal girişimcilerle paylaşacak. Qadoimi’nin ardından Ömer Erkmen, girişimciliğin kamera arkasını ele alacak.

Üçüncü bölümde girişimcilerin oyun kitabını ele alacak Red Bull Basement Festival saat 14.00’da Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi’nden Oğuzhan Aygören’in ‘Belirsizlik döneminde girişimciliği yönetmek’ adlı konuşmasıyla başlayacak. Others’ın kurucuları Samed Torun ve Özge Nur Özcan’ın Sıfırdan Bire: Fikir Üretmek adlı konuşmasıyla devam edecek festival programı, Banamama’nın kurucusu Emre Özdemir’in Bootstrapping ve Growth Hacking kavramlarını anlatacağı konuşmasının ardından TarlamVar projesinin kurucularından Sonat Kaymaz ‘Hareket Başlatmak: Topluluk inşası’ adlı konuşmasıyla ‘farkındalık yaratmanın’ inceliklerini girişimcilerle paylaşacak.

Saat 16.00’da ‘Girişimcinin oyun kitabı’ atölyesiyle devam edecek Red Bull Basement Festival tanışma kokteyli ile girişimcilere çevre edinmeleri için fırsat sunacak.