Realme’nin İlk Tableti Realme Pad Geekbench’te Görüntülendi!

Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad, Geekbench‘te görüntülendi. İşte Realme’nin ilk tablet modelinin özellikleri.

Akıllı telefon pazarında çok iyi bir yere sahip olan Realme, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefon modelleri ile kullanıcıları etkileyen şirket, şimdi ilk tablet modeli ile pazara inmeyi planlıyor. İşte karşınızda Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad!

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Realme Pad Geekbench’te görüntülendi!

Akıllı telefon pazarında ismini sıkça duyduğumuz Realme, Realme 7 serisi ile ciddi bir başarı elde etmişti. Son zamanlarda Realme 8 ailesi ile konuşulan şirket, şimdilerde ürün gamını genişletiyor. Hemen her akıllı telefon üreticisi gibi laptop ve tablet üretimine de başlayan Realme, ilk tablet modelini Geekbench‘te sergiliyor.

Realme’nin ilk tablet modeli olan ve Realme Pad olarak bilinen tablet modeli Geekbench‘te karşımıza çıktı. Geekbench’te realme RMP2102 kodu ile kendini gösteren model görünüşe göre gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alacak. Android 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz Geekbench verilerine göre 4GB RAM bellek ile çalışıyor. Ancak 6GB RAM’e sahip bir versiyon olduğu da söylentiler arasında.

Tüm bu detaylar ile tek çekirdek tarafında 326 puan alan Realme Pad, çoklu çekirdek tarafında 1144 puan alıyor. Söylentilere göre 10.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir panel ile gelecek olan Realme Pad, bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunacak.

Yine söylentilere göre 7100mAh‘lik bir batarya ve 64GB depolamaya sahip olacak olan cihaz, 8MP‘lik bir kamerayı da üzerinde taşıyacak. Renk seçenekleri ise yine söylentilere göre gri ve altın olarak biliniyor.

Realme tarafından resmi olarak 9 Eylül 2021‘de tanıtılması beklenilen Realme Pad, şimdilik tüm özelliklerini gizli tutuyor diyebiliriz. Ancak Geekbench bu gizliliği biraz da olsa bozdu. 270 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması beklenilen Realme Pad bakalım daha ne gizi özellikler sunacak. Sizce ilk tablet modelini üretecek olan Realme bu tarafta başarılı olabilecek mi? Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad’in özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.