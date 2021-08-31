Tablet/Notebook/Laptop
Realme’nin İlk Tableti Realme Pad Geekbench’te Görüntülendi!
Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad, Geekbench‘te görüntülendi. İşte Realme’nin ilk tablet modelinin özellikleri.
Akıllı telefon pazarında çok iyi bir yere sahip olan Realme, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefon modelleri ile kullanıcıları etkileyen şirket, şimdi ilk tablet modeli ile pazara inmeyi planlıyor. İşte karşınızda Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad!
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Realme Pad Geekbench’te görüntülendi!
Akıllı telefon pazarında ismini sıkça duyduğumuz Realme, Realme 7 serisi ile ciddi bir başarı elde etmişti. Son zamanlarda Realme 8 ailesi ile konuşulan şirket, şimdilerde ürün gamını genişletiyor. Hemen her akıllı telefon üreticisi gibi laptop ve tablet üretimine de başlayan Realme, ilk tablet modelini Geekbench‘te sergiliyor.
Realme’nin ilk tablet modeli olan ve Realme Pad olarak bilinen tablet modeli Geekbench‘te karşımıza çıktı. Geekbench’te realme RMP2102 kodu ile kendini gösteren model görünüşe göre gücünü MediaTek Helio G80 yonga setinden alacak. Android 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz Geekbench verilerine göre 4GB RAM bellek ile çalışıyor. Ancak 6GB RAM’e sahip bir versiyon olduğu da söylentiler arasında.
Tüm bu detaylar ile tek çekirdek tarafında 326 puan alan Realme Pad, çoklu çekirdek tarafında 1144 puan alıyor. Söylentilere göre 10.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir panel ile gelecek olan Realme Pad, bu ekranda 60Hz yenileme hızı sunacak.
Yine söylentilere göre 7100mAh‘lik bir batarya ve 64GB depolamaya sahip olacak olan cihaz, 8MP‘lik bir kamerayı da üzerinde taşıyacak. Renk seçenekleri ise yine söylentilere göre gri ve altın olarak biliniyor.
Realme tarafından resmi olarak 9 Eylül 2021‘de tanıtılması beklenilen Realme Pad, şimdilik tüm özelliklerini gizli tutuyor diyebiliriz. Ancak Geekbench bu gizliliği biraz da olsa bozdu. 270 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olması beklenilen Realme Pad bakalım daha ne gizi özellikler sunacak. Sizce ilk tablet modelini üretecek olan Realme bu tarafta başarılı olabilecek mi? Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad’in özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Huawei Matebook B3, B5 ve B7 Tanıtıldı!
Huawei‘nin yeni Intel işlemcili dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7 tanıtıldı. İşte Huawei MateBook B3, B5 ve B7’nin özellikleri.
Huawei‘nin yeni dizüstü bilgisayar modelleri Çin’de piyasaya sürüldü. MateBook B serisi olarak adlandırılan yeni Huawei laptop modelleri iş odaklı olarak üretilmiş. Intel‘in yeni nesil güçlü işlemcilerini taşıyan MateBook B modelleri isimlerinden de anlaşılacağı üzere üç farklı segmente hitap ediyor.
B3, B5 ve B7 olarak isimlenen laptop modellerinin en yüksek özelliklisi MateBook B7. Öte yandan MateBook B5 her açıdan orta segment özellik taşırken, MateBook B3 ise diğer modellere göre daha düşük özellikler sunuyor. Şimdi gelin Huawei‘nin yeni iş odaklı dizüstü bilgisayar modelleri Huawei MateBook B3, B5 ve B7‘ye yakından bakalım.
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Huawei MateBook B7 tüm özellikleri!
Huawei MateBook B serisinin en güçlü modeli MateBook B7, üzerinde 3:2 en boy oranına sahip 13.9 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. %91 ekran gövde oranına sahip bu ekran aynı zamanda yüzde 100 sRGB renk gamına, 3K çözünürlüğe ve 450 nit parlaklığa sahip.
Performansını Intel‘in i7-1165G7 işlemcisinden alan Huawei MateBook B7, bu işlemciyi 16GB DDR4 RAM bellek ile destekliyor. 512GB‘lık bir SSD depolamaya sahip olan MateBook B7, üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyor. Ürünün toplam ağırlığı ise 1.33 kilogram.
Huawei MateBook B5 tüm özellikleri!
Serisinin orta modeli olan MateBook B5, B7’den farklı olarak 14 inç büyüklüğünde %90 ekran kasa oranına sahip bir ekranı üzerinde taşıyor. 2K çözünürlük sunan bu ekran, yine diğer model gibi 3:2 ekran oranına sahip.
Performansını Intel i7-1165G7 işlemciden alan MateBook B5, yine 16GB RAM belleğe ve 512GB SSD‘ye sahip. Yine üzerinde 2 adet USB 3.2 Gen 1, USB-C, HDMI ve 3.5mm jak girişi taşıyan MateBook B5, toplam 1.49 kilogram ağırlığında.
Huawei MateBook B3 tüm özellikleri!
Serinin en son modeli MateBook B3 ise en büyük ekrana sahip model. Üzerinde 15.6 inç büyüklüğünde %87 ekran-kasa oranına sahip bir ekran taşıyan MateBook B3, 300 nit parlaklık ve Full HD çözünürlük sunuyor.
Performansını tıpkı diğer modeller gibi Intel i7-1165G7‘den alan MateBook B3, 16GB RAM bellek ile performansını destekliyor. Yine 512GB SSD depolama sunan MateBook B3, bir adet USB-A 3.2, HDMI, USB-A 2.0, USB-C ve 3.5mm jak girişini de üzerinde taşıyor.
Genel olarak Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinin özellikleri böyleydi. Bir iş bilgisayarına göre Huawei MateBook B serisi gayet yeterli özellikler taşıyor. Siz Huawei MateBook B3, B5 ve B7 modellerinden hangilerini beğendiniz? Cevabınızı yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Basın Bülteni
Asus’tan, Eğitim Dünyasına Özel Bilgisayar; “Chromebook Flip C214”
Asus, kurumsal ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği BUSINESS serisine, eğitim dünyasının ihtiyaç duyduğu ayrıntıları da bir araya getiren Chromebook Flip C214 modelini ekledi. Katlanabilir ve dokunmatik ekran özelliğiyle çok yönlü kullanım sunan Chromebook Flip C214, yerleşik kalem, çift kamera gibi özellikleriyle öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Sağlamlık, sıvılara karşı dayanıklılık, uzun pil ömrü ve çok yönlü bağlantı sunan cihaz aynı zamanda her yaştan öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği ergonomik bir tasarıma sahip.
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Chromebook Flip C214 neler sunuyor
Asus, iş dünyası için özel olarak ürettiği BUSINESS serisiyle, şirketlerin dizüstü, masaüstü ve all-in-one (hepsi bir arada) bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak için uzun süredir çalışıyor. Geniş ürün yelpazesiyle Türkiye kurumsal pazarında da büyümesini sürdüren Asus, BUSINESS modellerinde sağlamlık, dayanıklılık, uzun pil ömrü, esneklik, üst seviye güvenlik özelliklerinin tamamını bir arada sunuyor. Düşme, titreşim, basınç, şok, nem, yüksek ve düşük sıcaklık gibi birçok zorlu dayanıklılık testlerini başarıyla geçen BUSINESS serisine ait modeller, askeri sınıf kalite standartlarına sahip.
Serinin yeni üyesi Chromebook Flip C214, bu sefer iş dünyasına değil de eğitim dünyasına hizmet etmek üzere tasarlanmış. 360° dönebilen ve katlanabilen özelliği ile hem tablet hem de dizüstü bilgisayar ihtiyacını karşılayabiliyor. Dokunmatik ekranın yanı sıra dahili bir ekran kalemine ve dikey modda kullanılabilen ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, özellikle eğitim dünyasının taleplerini karşılamak için hazır gibi görünüyor.
Sağlamlık
Tüm kenarları kauçuk tampon ile korunan Chromebook Flip C214, darbelerden, çarpmalardan veya düşmelerden zarar görmeyecek şekilde tasarlanmış. Sağlamlığını klavyesinde de kanıtlayan cihaz, 66cc’ye kadar sıvı dökülmesiyle başa çıkabiliyor. 1.20 m mesafeden düşme testini de başarıyla geçen Flip C214, sağlam bir destek sağlayan kauçuk emniyet tutacağıyla taşımayı kolaylaştırıyor ve düşme riskini minimuma indiriyor. Kapağı, 3D dokulu sert bir mikro çukurlu yüzeyle kaplı cihaz, çizik veya parmak izi oluşumuna karşı da etkili bir çözümle donatılmış.
Eğitim boyunca kullanışlılığın yanında konfor da vadeden Flip C214, 360° dönebilen ve katlanabilen dokunmatik ekranı ve dahili ekran kalemi sayesinde özellikle öğretmenlere ve öğrencilere keşfetmenin ve öğrenmenin eğlenceli hale gelmesini amaçlıyor. Sabit web kamerasının yanı sıra, dışarıya dönük özel bir kameraya da sahip olan cihazda, tablet modunda da fotoğraf ve video çekmek mümkün. Çok yönlü kullanımı, öğrencilere istedikleri her an her yerde not alma, okuma, çizim yapma ve hayal gücünün sınırlarını zorlama fırsatı veriyor. Yerleşik stylus kalem ise, kaleme ihtiyaç duyulan her anda, kullanıcısının yanında olmayı amaçlıyor.
Kullanıcılar için binlerce uygulama
Flip C214, kullandığı Chromebook’un işletim sistemi Chrome OS sayesinde kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır. Kişisel Google hesabıyla oturum açarak binlerce uygulama, akıllı verimlilik araçları ve dosyalara erişim sağlanabiliyor. Böylelikle öğrenmek, çalışmak, paylaşmak ya da oyun oynamak kolaylıkla mümkün olabiliyor. Birçok cihazı aynı anda yönetmeye yarayan Chrome eğitim lisansı sayesinde istenilen uygulamalar merkezi bir konsoldan yüklenebiliyor, engellenebiliyor veya farklı deneme testleri gerçekleştirilebiliyor. Google Classroom ise öğretmenlere anında sınıf oluşturmayı, ödev dağıtmayı, geri bildirim sağlamayı ve öğrencilerin durumunu takip etmeyi sağlayan araçlar sunuyor.
Tek bir şarjla 12 saate kadar kullanılabilen Asus Chromebook Flip C214’de, çift bantlı Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0’a ek olarak iki adet çok yönlü USB Type-C bağlantı noktası, USB 3.1 Tip-A bağlantı noktası ve microSD kart okuyucu bulunuyor. Cihaz, klavye, pil, termal modül, anakart gibi önemli bileşenlerin basit araçlar kullanılarak dakikalar içinde değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahip. Olası tüm problemlerde kolay ve hızlı bir şekilde yenilenen cihaz, dakikalar içinde tekrar kullanıma hazır hale geliyor.
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