Realme, yılda 100 milyon akıllı telefon satmayı hedefliyor!

Realme CEO‘su, Weibo profilinde resimli bir mektup paylaştı. Markanın son iki yılda elde ettiği başarıları burada kullanıcılara gösterdi. Mektupta şirket yöneticisi, Realme’nin art arda dört çeyrekte en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olduğunu belirtti. Bunun dışında şirket, son çeyrekte pazar payı olarak dünya genelinde 7. sırada yerini aldı.

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Realme hakkındaki beklentiler karşılandı mı?

Sky Li, Realme kurulduğunda insanların bu markanın piyasada kalıp kalmayacağı hakkındaki endişelerini belirtti. Fakat şu an şirket, akıllı telefon sahnesindeki en önemli aktörlerden biri haline geldi. Sky‘a göre şirket beklenenin üzerinde bir performans ile yerini kanıtladı. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içerisinde Realme’nin bir akıllı telefon üreticisinden daha fazlası olacağını açıkladı. Şirketin sadece bir akıllı telefon üreticisi değil, “yaşam tarzı” haline geleceğini belirtti. Firma bu yıl akıllı saat, televizyon ve TWS kulaklıkları ile birlikte pazarda daha çok ürüne yer vermeye başladı.

Şirket yöneticisi, şirketin neredeyse tüm bölgelerde lider oyuncu konumunda olmasını istiyor. Paylaşılan listede Güney Asya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika, Çin ve Rusya yer alıyor. Son olarak Sky Li, markanın yılda 100 milyondan fazla akıllı telefon satmasını bekliyor. Şirket eğer bu eşiği geçerse ana akım markaların arasında yer alabilir. Firma, 1 Eylül’de 5G bağlantısına sahip Realme X7 serisi ile 5G destekli telefonlarını arttırmayı planlıyor.