Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı yüzünden yoğun bir şekilde gündemde. ABD‘nin birçok müttefiki Huawei’yi karşısına aldı. Bazı Avrupa ülkeleri 5G altyapısından şirketi çıkarma kararı aldı. Ancak Fransa, Huawei’yi 5G altyapısından çıkarmayacak. Son gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Huawei‘nin 5G ağından çıkarılmayacağını ve işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.

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Macron, Huawei ile nasıl bir yol izleyecek?

Macron, Avrupa’da 5G tedarikçisi olarak hizmet verebilecek Nokia ve Ericsson‘un bulunduğunu söyledi. Yurtiçi iletişimin güvenliğini sağlamak için Avrupalı tedarikçilere yönelmenin normal olduğunu belirtti. Çin devlet başkanı Xi Jinping’e “Güvenlik için herkes kendi bölgesinin tedarikçisinden hizmet almak ister” şeklinde bir söylemde bulundu. Macron, gazetecilere verdiği demeçte “Bizim de Avrupa’da bulunan 5G çözümlerini istememiz normaldir.” dedi. Bunun yanı sıra Huawei gibi Çinli şirketleri de yasaklamak gibi bir tavrı bulunmayacak.

Huawei‘den 5G teknolojisi alan Fransız telekom operatörleri yalnızca sekiz yıllık lisans alabilecekler. Ayrıca hükümet, askeri üsler, nükleer tesisler ve hassas konumların kullanacağı altyapıyı Huawei’den geçirmeyecek. Bu, güvenlik adına yapılmış bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Amerikan hükümetinin Huawei‘ye yaptığı baskılar son aylarda olduça arttı. Buna rağmen şirket, hız kesmeden yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Umarız en kısa sürede Huawei ve ABD arasındaki bu gerginlik sona erer ve kullanıcıların tedirginlikleri giderilir.