Xiaomi Mi Note 10 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinin kamera performans kıyaslama videosu ile karşınızdayız.

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Xiaomi Mi Note 10 Pro modelini temin eden TürkMi‘ye teşekkür ederiz. Eğer siz de Mi Note 10 Pro modeline sahip olmak isterseniz PTT mağazalarında yer alan TürkMi kiosklarından satın alabilirsiniz.

108 MP değerinde kameraya sahip olan ilk telefon modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro, özellikle 108 MP lensindeki 7P ve 8P lens farkıyla merak ediliyordu. Biz de bu videoda özellikle ana kamera ile çekilen 108 MP lens farkına değinmek için kıyaslama hazırladık.

Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.

İyi seyirler…